Demo in der Oberstadt

Unterstützung im Kampf für einen freien Iran

Gegen das diktatorische iranische Regime wurde am Samstag am Centre Hamilius unter dem Motto „Your silence is killing" demonstriert.

(LW) - Um ihrer Solidarität mit dem iranischen Volk Ausdruck zu verleihen, hatte der Verein SIMOURQ gemeinsam mit Organisationen aus Rheinland-Pfalz am Samstag zu einer Demonstration am hauptstädtischen Centre Hamilius aufgerufen. Den Forderungen nach einem Wechsel des herrschenden iranischen Regimes wurde Gehör verschafft.

23 Viele Menschen bekundeten am Samstag in der Oberstadt ihre Solidarität mit dem iranischen Volk. Fotos: Alain Piron

Viele Menschen bekundeten am Samstag in der Oberstadt ihre Solidarität mit dem iranischen Volk. Fotos: Alain Piron

Hintergrund sind die aktuellen Aufstände im Iran, wo die Menschen für ein freies Land und für die Achtung der Menschenrechte - vor allem der Frauen - auf die Straße gehen. Immer wieder kommt es dort bei Protesten zu massiver Gewalt.

