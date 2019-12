Am Montag hatte Sylvie Mischel ihre Parteiämter wegen eines umstrittenen Facebook-Posts niedergelegt. Nun erhält sie Unterstützung von der ADR-Frauenorganisation und von dem Abgeordneten Fernand Kartheiser.

Unterstützung für Sylvie Mischel von der ADR

Die ADR-Frauenorganisation stellt sich voll und ganz hinter Sylvie Mischel. In einer Pressemitteilung bedauert der Vorstand, dass Mischel ihr Amt als Vorsitzende der ADR Fraen niedergelegt hat. Man sei entsetzt über die erpresserische Methoden von ADR-Präsident Jean Schoos und Generalsekretär Alex Penning. Schoos und Penning hätten es nicht einmal für nötig gefunden, Rücksprache mit Sylvie Mischel zu nehmen, bevor sie ihren Post auf Facebook verurteilt hätten. Der Vorstand der ADR-Frauen spricht von einer "Missachtung der Parteiexekutive".



Zudem hofft der Vorstand, dass Sylvie Mischel beim nächsten Kongress erneut für den Vorsitz kandidieren wird. Mischel bedankte sich ihrerseits auf Facebook für die Unterstützung.



Zur Erinnerung: Sylvie Mischel war am Montag sowohl als Vizepräsidentin der ADR als auch als Vorsitzende der Frauenorganisation zurückgetreten, nachdem das Exekutivkomitee der Partei sie mit ihrem Kommentar auf Facebook konfrontiert hatte.



Mischel hatte am Wochenende einen Beitrag von Außenminister Jean Asselborn kommentiert, in dem dieser über die Aufnahme von 48 Flüchtlingen aus dem Niger berichtet hatte. Mischel hatte in ihrer Antwort geschrieben, dass Luxemburg mit Ausnahme von Griechenland und Spanien anteilsmäßig die meisten Migranten aufgenommen habe, dass die Regierung gleichzeitig aber nicht für Sozialschwache tue. Es sei daher Zeit, "dat mer d'Land erëm zu deem maache wat et war, e Land an deem och erëm no de Lëtzebuerger gekuckt gëtt".



Mischel hatte dazu das Bild, das Asselborn zusammen mit den Flüchtlingen zeigt mit dem Kommentar versehen „Der LSAP hiert éischt Walplakat fir 2023“. Ihr Beitrag auf Facebook hatte im Netz für viel Wirbel gesorgt und war anschließend gelöscht worden.



ADR-Generalsekretär Penning droht mit Rücktritt

In einer ersten Reaktion hatte ADR-Generalsekretär Penning seinen Austritt aus der Partei angedroht, für den Fall dass Mischels Kommentar keine disziplinarischen Konsequenzen haben würde. Auch Parteipräsident Jean Schoos hatte sich zunächst von dem Post distanziert, später gegenüber dem Radiosender 100,7 dann aber betont, Sylvie Mischel könne sich zu einem späteren Zeitpunkt wieder um einen Posten innerhalb der Partei bewerben.



Am Montag war dann das ADR-Exekutivkomitee zusammengekommen, um über die Angelegenheit zu beraten. Parteiinterne Konsequenzen hatte die Aktion für Mischel allerdings nicht. Vielmehr legte sie ihre Ämter freiwillig nieder. Auch wurden ihre Aussagen von dem Gremium nicht verurteilt.

Am Mittwoch meldete sich dann auch der ADR-Abgeordnete Fernand Kartheiser zu Wort. Gegenüber RTL verteidigte er die Aussagen seiner Lebenspartnerin als "legitime Kritik" an der Migrationspolitik von Außenminister Jean Asselborn. Es würde keinen Sinn machen, Flüchtlinge aus dem Niger in Luxemburg aufzunehmen. Es wäre besser, wenn man ihnen in ihren Heimatländern helfen würde. Rassistisch sei Mischels Kommentar nicht. Ihre Kritik an der Immigrationspolitik liege vollkommen auf einer Linie mit dem Parteiprogramm der ADR.

Kartheiser begrüßte die Reaktion der ADR-Frauenorganisation. Gleichzeitig zeigte er sich enttäuscht über die Reaktion von Generalsekretär Penning und Parteipräsident Schoos. Es seien Fehler in der Partei passiert, die zwar nicht sofort, aber in Zukunft Konsequenzen haben müssten.

Die 48 Personen, die allesamt als Flüchtling anerkannt wurden, stammen vor allem aus Eritrea, Somalia und aus dem Sudan. Sie waren von der UNO aus libyschen Flüchtlingslagern in den Niger gebracht worden, weil sie unter menschenunwürdigen Zuständen in den Lagern leben musten und zum Teil gefoltert und verskalvt worden waren.