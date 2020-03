Unsichtbare Bedrohung

Der Umgang mit dem Corona-Virus ist eine Gratwanderung zwischen "alles im Griff" und "außer Kontrolle". Bedroht das Virus in erster Linie die Gesundheit, so ist eine andere bedrohliche Entwicklung noch nicht absehbar.

Das war es dann mit dem Inselstatus: Am Samstag teilten Gesundheitsministerin und Santé-Direktor mit, dass es auch in Luxemburg einen ersten Corona-Fall gibt, sodass sich das Großherzogtum nun in die Liste der vom Virus heimgesuchten Länder einreiht.

Indem sie diese schlechte Nachricht in besonnener und ruhiger Art überbringen, vermitteln Paulette Lenert und Dr ...