"Unser Rentensystem ist gesichert"

Glenn SCHWALLER Am Donnerstag zog Romain Schneider, Minister für soziale Sicherheit, die Bilanz der vergangenen Legislaturperiode. Diese fällt seiner Meinung nach sehr positiv aus.

Beim Rückblick auf die vergangenen fünf Jahre kann Romain Schneider (LSAP) nur positive Entwicklungen erkennen. In allen Bereichen in dem von ihm geführten Ministerium für soziale Sicherheit hätte sich die finanzielle Lage im Vergleich zum Jahr 2013 verbessert. Heute seien insgesamt 835.000 Personen im luxemburgischen Sozialsystem versichert, dies entspreche einem Zuwachs von rund zehn Prozent gegenüber dem Beginn der Legislaturperiode. Im Gleichschritt habe auch die Zahl der Arbeitnehmer im Großherzogtum um fast zwölf Prozent zugenommen.



Bei der Amtsübernahme war noch von Sparmaßnahmen die Rede, mittlerweile sehe die Bilanz blendend aus, betonte Schneider. So verfügte die Krankenversicherung Ende 2017 über Reserven von rund 737 Millionen Euro, im Vergleich zu 294 Millionen Euro im Jahr 2013. Auch die Leistungen habe man um 25 Millionen Euro jährlich angehoben.



Ähnliche Zahlen konnte der LSAP-Politiker auch bei der Pflegeversicherung sowie der Pensionskasse vorweisen. Erstere verfügt über Reserven in Höhe von 221 Millionen Euro, was einem Zuwachs von rund 80 Prozent entspricht. Vor allem die Reform der Pflegeversicherung im letzten Jahr habe für mehr Flexibilität und Qualität gesorgt.

In Bezug auf die Unfallversicherungen hob Schneider die Einführung des Bonus-Malus-Systems hervor. Des Weiteren unterstrich er, dass die Beiträge der Arbeitgeber in den vergangenen Jahren gesunken seien.



Rentensystem vorerst gesichert



Die Rentenkasse sitzt aktuell auf einem Geldberg von 18,8 Milliarden Euro. Dies ist eine Steigerung von 50 Prozent im Vergleich zu 2013. "Wir befinden uns aktuell in einer herausragenden Situation", fasste Schneider die Zahlen zusammen. Das Rentensystem sei kurz-und mittelfristig gesichert. Dennoch müssten neue Wege gefunden werden, damit dies auch langfristig so bleibe. Eine Rentenkürzung oder eine Erhöhung des Renteneinstiegsalters lehnte er jedoch ab. Auch verwies er auf den von der Arbeitsgruppe Pensionen im Mai vorgelegten Bericht zu den Renten, der als Basis für Diskussionen diene.



Zudem lobte der ehemalige Bürgermeister von Wiltz die Erhöhung des Budgets, das den Krankenhäusern zur Verfügung steht. Dieses liegt in diesem Jahr erstmals leicht über einer Milliarde Euro. Auch verwies er darauf, dass man die Frist für Langzeitkranke von 52 auf 78 Wochen erhöht habe und den Menschen nun einen schrittweisen Wiedereinstieg ins Berufsleben ermögliche.



Herausforderungen der Zukunft



Zu den zukünftigen Herausforderungen zählte Schneider unter anderem das zunehmende Altern der Bevölkerung sowie die Digitalisierung. Das System müsse regelmäßig an die gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst werden.



Auch äußerte sich Schneider zu dem frei werdenden Posten an der Spitze der CNS. Er wolle am Freitag im Regierungsrat einen Kandidaten vorschlagen. Genauere Angaben wollte er jedoch nicht machen. In Bezug auf das angekündigte elektronische Personendossier warte man noch auf das Gutachten aus dem Staatsrat.