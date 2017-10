(ps) - Nun ist es offiziell: der Wirtschaftswissenschaftler Stéphane Pallage wird neuer Rektor der Universität Luxemburg. Er wird am 1. Januar 2018 die Nachfolge von Interimsrektor Ludwig Neyses übernehmen und soll das Amt für eine Mandatsdauer von fünf Jahren ausführen.



Pallage ist heute im Regierungsrat auf Empfehlung des Verwaltungsrats der Universität als Rektor nominiert worden. Auch der Universitätsrat, bestehend aus Vertretern von Professoren, Studierenden und Uni-Mitarbeitern, stimmte bereits am Donnerstag dem Vorschlag des Verwaltungsrats zu. Allerdings beklagte man sich über das "intransparente Vorgehen" des Verwaltungsrats, sowie dass man spät über die Personalentscheidung in Kenntnis gesetzt wurde.



Laut Pallage sei die junge Luxemburger Universität eine der akademischen Institutionen Europas mit dem "höchsten Potential". Er betrachte es als Herausforderung und einzigartige Möglichkeit zugleich, an der Entwicklung der Universität beizutragen.



Mehrsprachiger Ökonom mit doppelter Staatsangehörigkeit



Pallage (49) ist im belgischen Malmédy aufgewachsen und im Besitz der belgischen und der kanadischen Staatsangehörigkeit. Er hat seine akademische Laufbahn an der Universität Lüttich begonnen und ein Doktorat in Wirtschaftswissenschaft an der Carnegie Mellon Universität in Pittsburgh (USA) erworben. Als Professor der Université du Québec in Montréal widmete er sich vor allem makroökonomischen Themen wie der Wirtschaftsentwicklung sowie der wirtschaftlichen Entwicklungshilfe und dem Kampf gegen Kinderarbeit. Er spricht fließend Französisch und Englisch und versteht Deutsch.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates Yves Elsen sagte, dass sowohl Pallages Kenntnisse des akademischen Umfelds in mehreren Ländern als auch dessen Erfahrung als Leiter einer großen Hochschule ausschlaggebend für die Normierung gewesen seien. Man sei überzeugt, "dass Prof. Dr. Stéphane Pallage der Motor der Entwicklung der Universität, ihrer internationalen Ausstrahlung und ihrer Verankerung in Gesellschaft und Wirtschaft des Landes sein wird."

Krise der Universität

Seit Anfang Mai ist Ludwig Neyses Interimsrektor der Universität. Er übernahm den Posten von Rainer Klump, der aufgrund großer finanzieller Schwierigkeiten der Universität intern heftig in Kritik geraten war und zurücktreten musste.

Auch Verwaltungschef Alfred Funk räumte im Mai seinen Posten und wurde durch Erica Monfardini ersetzt. Die Universität stand im Frühjahr vor einem administrativen und finanziellen Chaos und musste Rückgriff auf die Beraterfirma McKinsey nehmen.

Der Verwaltungsrat hatte eine Kommission einberufen, um einen geeigneten Kandidaten für den Rektorsposten der Universität zu finden.

