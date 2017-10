(ps) - Laut LW-Informationen soll der neue Rektor der Universität Luxemburg noch an diesem Freitag, dem 6. Oktober im Regierungsrat ernannt werden - spätestens jedoch in der darauf folgenden Woche. Denn die Findungskommission unter der Leitung von Yves Elsen habe sich auf einen Kandidaten einigen können.



Es soll sich dabei um den Wirtschaftswissenschaftler Stéphane Pallage handeln, wie Radio 100,7 berichtet. Der 49-jährige Belgier forscht und lehrt seit 2013 an der Universität Québec in Montreal und begann seine akademische Karriere an der Universität Liège. Unter den Favoriten wurde auch der aktuelle Chef des "Fonds National de la Recherche" (FNR) Marc Schiltz gehandelt sowie Vizerektor und Professor für Psychologie Romain Martin.



Das Hochschulministerium wollte die Information nicht kommentieren, sagte jedoch: "Es könnte jetzt ganz schnell gehen". Auch die Universität hält sich weiterhin bedeckt, versicherte aber, dass man "ganz am Ende des Prozesses angelangt" sei.



Finanzielle Krise der Universität



Seit Anfang Mai ist Ludwig Neyses Interimsrektor der Universität. Er übernahm den Posten von Rainer Klump, der aufgrund großer finanziellen Schwierigkeiten der Universität intern heftig in Kritik geraten war und zurücktreten musste.



Auch Verwaltungschef Alfred Funk räumte im Mai seinen Posten und wurde durch Erica Monfardini ersetzt. Die Universität stand im Frühjahr vor einem administrativen und finanziellen Chaos und musste im „Conseil de gouvernance“ Rückgriff auf die Beraterfirma McKinsey nehmen.



Interimsrektor Neyses hatte unter der Leitung von Yves Elsen eine Kommission einberufen, um einen geeigneten Kandidaten für den Rektorsposten der Universität zu finden. Elsen wollte sich auf Nachfrage nicht äußern.



