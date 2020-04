Ab September können Studierende an der Universität Luxemburg Bachelorstudiengänge in den Bereichen Ingenieurwesen, Mathematik, Medizin und Physik belegen.

Uni: Vier neue Bachelorstudiengänge

Am Donnerstag hat die Universität Luxemburg in einer Videopressekonferenz vier neue Bachelorstudiengänge vorgestellt. Ab September können sich Studierende in den Bereichen Ingenieurwesen, Mathematik, Medizin und Physik einschreiben.

Laut Jean-Marc Schlenker, Dekan der Fakultät der Naturwissenschaften, Technologien und der Medizin, existiert in allen vier Bereichen eine hohe Nachfrage an qualifizierten Arbeitskräften. Dies zeige sich auch in der aktuellen Corona-Krise. Viele Forscher der Universität seien Mitglieder der Taskforce im Kampf gegen das Covid-19-Virus

Ärztemangel ausgleichen

Durch den Aufbau eines kompletten Bachelorstudiengangs in der Medizin, bisher konnte man in Luxemburg nur ein Jahr studieren, hofft man den sich abzeichnenden Mangel an Ärzten auffangen zu können. In den nächsten zehn Jahren geht nämlich rund die Hälfte der Mediziner in Rente.

Trotzdem setzt man in erster Linie auf Qualität und nicht auf Quantität. So sind nach dem ersten Jahr in Luxemburg noch 25 Studienplätze vorgesehen. An französischen Partneruniversitäten sind es 34, in Belgien 15 und in Deutschland noch drei Studienplätze.

Was die praktische Ausbildung der Medizinstudenten anbelangt, meint Studiendirektor Prof. Gilbert Massard, dass Krankenhäuser, die ihre Patienten korrekt behandeln können, auch in der Lage seien junge Ärzte auszubilden. Er weist jedoch auch darauf hin, dass dank moderner Technik viele praktische Übungen von Zuhause aus oder in der Universität durchgeführt werden können.

Unterschiedliche Gewichtung der Sprachen je nach Bereich

Auffallend ist, dass je nach Studiengang die Gewichtung der verschiedenen Sprachen sehr unterschiedlich ist. So dominiert Französisch in den Bereichen Medizin und Mathematik. Deutsch wird vor allem im Ingenieurwesen verlangt, während in der Physik Englisch die Hauptsprache ist. In Bezug auf die Medizin unterstreicht Jean-Marc Schlenker, dass Ärzte im Idealfall die Sprache ihrer Patienten beherrschen. Deswegen spielt in der Ausbildung auch Deutsch eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Nach einer möglichen Normalisierung des Universitätsbetriebs gefragt, meint Uni-Direktor Stephane Pallage, dass diese so schnell wie möglich aber nicht um jeden Preis herbeigeführt werden soll. Erste Praktika könnten, unter Einhaltung der sanitären Vorschriften, ab dem 4. Mai wieder anlaufen.

