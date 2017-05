(ml) - Erica Monfardini wird neue Verwaltungschefin der Universität Luxemburg. Sie tritt am 1. Juni die Nachfolge von Alfred Funk an, meldete Radio 100,7 am Montag. Der Sender beruft sich dabei auf ein internes Dokument, das sich an die Belegschaft der luxemburgischen Hochschule richtet. Monfardini betrieb Ende der 90er-Jahre Forschung. Im Jahr 2000 war sie im Bereich des Pharma-Marketing tätig bevor sie zur Beratungsgesellschaft Pricewaterhouse Coopers wechselte. Zuletzt stand sie an der Spitze des Luxembourg Centre for Systems Biomedecine.



Zum Aufgabenfeld des Verwaltungschefs gehört u.a. die Ausarbeitung eines Haushalts für die Universität. Es ist davon auszugehen, dass die Probleme, die es bei der Aufstellung eines Budgets für die Uni gab, die Personalentscheidung beeinflusst haben. Hinter vorgehaltener Hand heißt es, dass der bisherige Chef der administrativen Leitung, Alfred Funk, nach dem frühzeitigen Abgang von Rektor Rainer Klump zunehmend unter Druck geriet.

Noch keine Sparmaßnahmen



In einem Brief, den der Personalausschuss bereits an die Belegschaft geschickt hatte, wurden schwerwiegende Unregelmäßigkeiten bei der Prognose und der Kontrolle des Uni-Jahreshaushalts erwähnt. Der ehemaligen Rektor Rainer Klump dürfe nicht allein für die derzeitige Krise an der luxemburgischen Hochschule verantwortlich gemacht werden, beschwerte sich der Personalausschuss.



Das gesamte Rektorat sowie die administrative Leitung hätten zur aktuellen Krise beigetragen, hieß es in dem internen Dokument, das dem Sender 100,7 damals vorlag. Zudem teilte der Personalausschuss den Mitarbeitern mit, dass mehrere Unterredungen mit den Verantwortlichen der Universität Luxemburg stattgefunden hätten. Dennoch würde die in Aussicht gestellte Transparenz noch immer zu wünschen übrig lassen.



Nur Alfred Funk könne seine eigenen Motive selbst darstellen, betont Interim-Rektor Ludwig Neyses. Welche Sparmaßnahmen demnächst in Erwägung gezogen würden, stehe derzeit noch nicht fest. Der gesamte Prozess könne noch mehrere Monate andauern, so Neyses, der darauf verweist, dass größere Sparmaßnahmen vom Conseil de Gouverance" gebilligt werden müssen.



