Uni Luxemburg belegt Rang zwölf in weltweitem Ranking

In der Liste der besten "jungen Universitäten" belegt die Universität Luxemburg weltweit den zwölften Platz.

Gute Noten für die Universität Luxemburg: Die Forschungsinstitution rangiert im neuesten "Times Higher Education"-Ranking der jungen Universitäten im weltweiten Vergleich auf Rang zwölf. Somit verbessert sich die uni.lu um fünf Plätze im Vergleich mit dem Vorjahr und liegt nun wieder auf demselben Rang wie 2018.

Das "Times Higher Education Young University Ranking" listet die weltbesten Universitäten auf, die vor weniger als 50 Jahren gegründet wurden. In der Unterkategorie der "Millennial"-Universitäten (gegründet seit dem Jahr 2000) festigt die Universität Luxemburg ihren vierten Platz von 88 Universitäten weltweit. Kleine Einschränkung: Die diesjährige Bewertung basiert auf Daten aus dem Jahr 2017, unterstreiche jedoch die grundlegende Ausrichtung der Uni.

"Wir sind stolz darauf, dass die Universität Luxemburg in den vergangenen Jahren von Times Higher Education stets unter den 20 besten jungen Universitäten weltweit gelistet wurde", erklärt Professor Stéphane Pallage, seit 2018 Rektor der Universität. "Sie spiegelt die gemeinsamen Anstrengungen all jener wider, die in Forschung und Lehre danach streben, den Einfluss unserer Institution weiter auszubauen und zu entwickeln."

6.400 Studenten sind derzeit an der Uni.lu eingeschrieben. Die Institution beschäftigt 200 Lehrende.

