Uni.lu: Denis Scuto wird Vizedirektor am Institut für Zeitgeschichte

Der 54-jährige Denis Scuto übernimmt den Posten des Directeur adjoint am Forschungszentrum für zeitgenössische und digitale Geschichte. Das teilt die Universität Luxemburg mit.

(jt) - Der Historiker Denis Scuto ist zum Vizedirektor des Centre pour l'Histoire contemporaine et digitale ("C²DH") der Universität Luxemburg ernannt worden. Die Ernennung durch Rektor Stéphane Pallage erfolgte bereits am 7. Februar, wie die Universität am Donnerstag mitteilte.

Der in Esch/Alzette geborene Scuto, Jahrgang 1964, studierte an der Université Libre de Bruxelles (ULB) und ist seit 2014 als Professeur adjoint für zeitgenössische luxemburgische Geschichte an der Uni ...