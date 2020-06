Wegen der Virusgefahr muss ein Teil der Studenten der Uni Luxemburg ferngeprüft werden. Die Uni möchte eine Software mit Überwachungsfunktion einsetzen. Das Tool stößt bei der Unel auf Kritik.

Uni-Examen mit Überwachung: "Niemand wird gezwungen"

Michèle GANTENBEIN Wegen der Virusgefahr muss ein Teil der Studenten der Uni Luxemburg ferngeprüft werden. Die Uni möchte eine Software mit Überwachungsfunktion einsetzen. Das Tool stößt bei der Unel auf Kritik.

Am Montag beginnt die Prüfungszeit an der Uni Luxemburg. Doch wegen der Virusgefahr musste die Uni sich neue Prüfungsmodalitäten ausdenken, da nicht alle Examen wie gewohnt in einem Hörsaal stattfinden können. Ein Teil der Studenten wird das Examen zu Hause am Computer absolvieren. Damit nicht geschummelt wird, kommt ein Programm mit einer Überwachungsfunktion zum Einsatz. Das kommt nicht bei allen Studenten gut an.

Die Union nationale des étudiant-e-s du Luxembourg (Unel) hat sich am Freitag in einem Presseschreiben besorgt gezeigt. Die Studentenvereinigung sorgt sich um den Datenschutz. Die Überwachung sei ein Eingriff in die Privatsphäre der Studenten, zumal unklar sei, wie lange die Daten gespeichert werden und wer Zugriff auf die Daten hat. Die Unel gibt auch zu bedenken, dass die Studenten keine Erfahrung im Umgang mit der neuen Software haben und ihnen kaum Zeit bleibe, sich damit auseinanderzusetzen. Aus diesen Gründen fordert die Vereinigung der Luxemburger Studenten Alternativen für Studierende, die nicht mit dem Programm einverstanden sind.

Auf Nachfrage erklärte die Pressesprecherin der Universität, Laura Bianchy, am Freitag, dass die Entscheidung über den Einsatz des Programms noch nicht getroffen worden sei. Zusammen mit der nationalen Datenschutzkommission prüfe man die Datenschutzkonformität des Programms. "Das Tool wird nur eingesetzt, wenn sichgestellt ist, dass es datenschutzkonform ist", so Bianchy.

Sollte das Instrument eingesetzt werden, werde vor den Examen ein Testlauf organisiert, um sicherzustellen, dass die Studenten damit umgehen können. Des Weiteren hieß es seitens der Uni, dass man alternative Examensformen anbiete für alle Studenten, die mit dieser Variante nicht einverstanden sind. Das Programm werde bei maximal zehn bis 15 Prozent aller Examen eingesetzt. Die Examenszeit dauert bis Anfang September.

