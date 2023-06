Für den Autor steht fest: Eine Gemeinde oder ein interkommunales Syndikat sollte keine Blackbox sein.

Und wie transparent ist Ihre Gemeinde?

Von Charly Muller *

In einem zunehmend komplexeren Umfeld müssen die Gemeinden und ihre Syndikate Lösungen für Herausforderungen wie Wirtschaftswachstum, Nachhaltigkeit und soziales Zusammenleben finden. Auf sie kommt heutzutage eine enorme Verantwortung zu, denn sie treffen Entscheidungen, welche sich direkt auf das alltägliche Leben der Bürger auswirken.

Das Verwalten einer Gemeinde oder eines Syndikats setzt heutzutage ein hohes Maß an Professionalität voraus. Schließlich geht es um das integre Verwalten von Steuergeldern. Die Entscheidungen, welche auf kommunaler Ebene getroffen werden, sollten transparent an die Bürger kommuniziert werden und nachvollziehbar sein. Die Technik bietet in dieser Hinsicht neue Möglichkeiten.

Weg von der Hinterzimmer-Politik

Das Gesetz für eine „transparente und offene Verwaltung“ etabliert ein Recht (bis auf einige Ausnahmen) der Bürger auf Information und Zugriff auf öffentliche und administrative Dokumente. Der Weg zur demokratischen Entscheidungsfindung und die Informationen, auf welchen solche Entscheidungen fußen, werden dadurch für den Bürger nachvollziehbar.

Dieser Weg von der Hinterzimmer-Politik hin zu einer transparenten Informationspolitik der öffentlichen und somit auch kommunalen Verwaltungen stellt einen wahren Paradigmenwechsel dar. Im 21. Jahrhundert ist die Politik zugänglicher geworden. Dies ist nicht zuletzt den modernen Informations- und Kommunikationstechnologien zu verdanken, welche die Wege der Kommunikation zwischen Bürgern und Institutionen direkter und interaktiver machen.



Auf nationaler Ebene ist die Politik bereits seit Längerem im Informationszeitalter angekommen.

Auf nationaler Ebene ist die Politik bereits seit Längerem im Informationszeitalter angekommen (Chamber TV, Petitionen, usw.). Die Bürger haben direkten Zugang zur nationalen Politik und können sogar über ihr Wahlrecht hinaus Einfluss nehmen. Auch deontologische Regeln wurden auf nationaler Ebene bereits eingeführt (Transparenzregister, Interessenerklärungen usw.).

Auf kommunaler Ebene fehlt es jedoch weiterhin an verpflichtenden Regeln für mehr Transparenz. Die Gemeinden und somit auch deren Syndikate werden in diesem Zusammenhang unzureichend unterstützt oder berufen sich schlicht auf ihre Autonomie, welche es ihnen erlaubt, nach Belieben zu entscheiden, wie weit sie in Sachen Offenlegung von Informationen gehen wollen. Dabei geht es oft um Millionen an Steuergeldern. Landesweite kohärente Leitkriterien für mehr Transparenz sucht man dennoch vergebens. Dabei sollte eine Gemeinde oder ein Syndikat keine Blackbox sein. Sie stehen im Dienst der Allgemeinheit und der Demokratie.



Das Herzstück der lokalen Demokratie bildet der Gemeinderat. Wie eine Chambersitzung, ist auch eine Gemeinderatssitzung öffentlich. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Ausnahmen von der Öffentlichkeit gibt es beispielsweise bei Personalangelegenheiten. Anwesende Gäste müssen in diesem Fall den Saal - gemäß dem Gesetz zum persönlichen Datenschutz - verlassen.

Die meisten Bürger können es sich beim besten Willen jedoch nicht erlauben, ihre Arbeit liegen zu lassen, um an Gemeinderatssitzungen teilzunehmen.

Aber warum bleiben Besucher im Gemeinderat eigentlich eher ein Randphänomen? Viele Räte tagen morgens unter der Woche. Die Teilnahme der Bürger setzt demnach voraus, dass sie Urlaub in Anspruch nehmen und mobil sind, um an Gemeinderatssitzungen teilzunehmen. Die meisten Bürger können es sich beim besten Willen jedoch nicht erlauben, ihre Arbeit liegenzulassen, um an Gemeinderatssitzungen teilzunehmen. Im Gegensatz zu Lokalpolitikern haben sie nämlich keinen Anspruch auf politischen Urlaub.



In vielen, vorrangig kleineren Kommunen wird die Diskussion im Gemeinderat lediglich in einem Bericht zusammengefasst. Ein differenziertes Bild der im Gemeinderat vertretenen Befindlichkeiten kann man sich aufgrund dieser Informationen oft nicht machen. Ein Verbatim, wie in der Chamber, gibt es selten. Die Diskussionen oder Einwände der Ratsmitglieder werden nicht integral wiedergegeben. Möchte man also wissen, was im Rat besprochen wird, muss man hingehen. Anders muss man eben auf Informationen verzichten. Manche Gemeinden veröffentlichen indessen mehr, manche weniger.

Transparenz fällt nun mal unter die Gemeindeautonomie. Nichts zu machen. Das Recht des Bürgers auf Transparenz ist in Luxemburg immer noch an Gemeindegrenzen gebunden. So ist das nun mal. Dabei sollte jeder Bürger landesweit den gleichen Zugang zu Informationen von seiner Kommune haben. Oder etwa nicht? Damit die lokale Berichterstattung sichergestellt werden kann, ist eine transparente Kommunikation zudem für die Presse, als vierte Gewalt, von erheblicher Bedeutung. Warum nicht die Digitalisierung nutzen, um Transparenz zu schaffen?



Die Kommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil einer professionell funktionierenden Verwaltung geworden.

Viele Gemeinden haben sich in Sachen Digitalisierung in den letzten Jahren bereits neu aufgestellt. Während der Pandemie wurden Gemeinderatssitzungen teils komplett digital abgehalten. Der traditionelle Raider wird zunehmend von der Internetpräsenz abgelöst und viele Gemeinden sind in den sozialen Medien vertreten (Facebook, Instagram, Smartphone-Apps). Der Trend hin zur Digitalisierung zeichnet sich klar ab. Immer mehr Gemeinden rekrutieren Spezialisten für Öffentlichkeitsarbeit.

Alles andere als mittelalterlich

Die Kommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil einer professionell funktionierenden Verwaltung geworden. Sie ermöglicht, mehr Transparenz zu schaffen und das Vertrauen der Bürger in die kommunalen Instanzen zu stärken. Vianden sticht in diesem Kontext positiv hervor. Als eine der einzigen Gemeinden im Norden des Landes veröffentlicht die Stadt seit Jahren eine Tonaufnahme ihrer Gemeinderatssitzungen auf ihrer Internetseite und stellt ihren Bürgern darüber hinaus wichtige Arbeitsdokumente online zur Verfügung. Alles andere als mittelalterlich. So viel Transparenz findet man meist nur in größeren Gemeinden, wie der Stadt Luxemburg oder Esch/Alzette vor.

Schlussendlich fehlt es bislang an landesweiten, einheitlichen Rahmenbedingungen, welche klar definieren, was und auf welche Weise eine Gemeinde oder ein Syndikat heutzutage kommunizieren sollte. Zudem fehlt es an deontologischen Regeln für lokale Mandatsträger. Mehr Transparenz auf kommunaler Ebene kann dazu beitragen, das Vertrauen in die demokratischen Institutionen zu stärken. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob die politisch Verantwortlichen sich dieser Aufgabe anzunehmen bereit sind. Eine gesetzlich vorgeschriebene Tonaufnahme von Gemeinderäten und Syndikatssitzungen ist dabei sicherlich kein Allheilmittel. Sie wäre jedoch in diesem Zusammenhang richtungsweisend.

Das Innenministerium hat bereits jetzt die legalen Rahmenbedingungen, für den Einsatz technologischer Hilfsmittel geebnet. Das technische Know-how für eine Tonaufnahme der Gemeinderatssitzungen und Syndikatssitzungen ist bereits jetzt bei den Gemeinden vorhanden und könnte sofort und kostengünstig umgesetzt werden. Ausnahmen – beispielsweise bei Personalangelegenheiten – würden weiter bestehen bleiben. Warum also die Technik im Schrank liegen lassen?



* Der Autor ist Kommunikationslehrer.

