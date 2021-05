Das Bistum Trier geht eine Kooperation mit einer Beratungsstelle der AWO in Saarbrücken ein. Diese ist unabhängig von der katholischen Kirche.

Unabhängige Anlaufstelle für Trierer Missbrauchsopfer

Das Bistum Trier geht eine Kooperation mit einer Beratungsstelle der AWO in Saarbrücken ein. Diese ist unabhängig von der katholischen Kirche.

(KNA) - Im Bistum Trier soll künftig auch eine von der Kirche unabhängige Stelle Betroffenen von sexualisierter Gewalt Hilfe und Beratung bieten. Das Bistum vereinbarte dazu eine Kooperation mit der Beratungsstelle Phoenix in Saarbrücken, die von der AWO getragen ist und in keinem Abhängigkeitsverhältnis zu einem katholischen Rechtsträger steht, wie das Bistum am Freitag mitteilte.

Opfer aus Luxemburg erzählen über Missbrauch in der Kirche Zwei Luxemburger erzählen, wie sie als Kinder Opfer von sexuellem Missbrauch durch einen katholischen Geistlichen geworden sind.

"Für manche von sexualisierter Gewalt im Raum der Kirche betroffene Person ist es wichtig, dass sie sich nicht an die Institution wenden muss, bei der sie Leid erfahren hat", sagte Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg. Er sei für das unabhängige und kompetente Angebot von Phoenix dankbar.

Die Mitarbeiter von Phoenix beraten und begleiten demnach Betroffene und bieten auch therapeutische Unterstützung an. Wenn Betroffene das wünschten, würden sie auch über die Beratungs- und Hilfeangebote der katholischen Kirche informieren, Kontakte vermitteln und das Verfahren beim Bistum begleiten. Weiter helfe Phoenix bei einer möglichen strafrechtlichen Verfolgung von Taten oder vermittle eine psychotherapeutische Behandlung.

Missbrauch: Vertuschungsvorwürfe gegen früheren Trierer Bischof Stein Es sind schwerwiegende Vorwürfe: Bischof Bernhard Stein soll in den 1960er-Jahren Priester im Bistum Trier gedeckt, versetzt und zum Teil befördert haben, die des sexuellen Missbrauchs beschuldigt waren.

AWO-Landesgeschäftsführer Jürgen Nieser betonte, durch die Kooperation erreiche der Verband mit seinen Angeboten auch mehr erwachsene Betroffene von sexualisierter Gewalt. Bislang richtet sich das AWO-Angebot vor allem an Jungen und männliche Betroffene bis 21 Jahre.

Ansonsten stehen im Auftrag des Bistums Trier die Anwältin Ursula Trappe und der Psychologe Markus van der Vorst als Ansprechpartner für Betroffene zur Verfügung. Sie nehmen auch Hinweise von anderen auf, die Informationen zu sexuellem Missbrauch, sexualisierter Gewalt oder Übergriffen geben können.