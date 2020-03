Un clivage profond 

Les Israéliens ont voté, et nombreux sont les signes indiquant que le verdict des urnes va mener à un nouveau blocage.

Israël, qui aujourd’hui vote, est une terre bien irriguée, dont la sève politique produit des figures robustes, très durables parfois, comme Benjamin Netanyahu, ce «magicien» qui au terme de la consultation – la troisième en moins d’un an – pourrait bien sortir un nouveau lapin de son chapeau, un coup de baguette qui lui permettrait à la fois de gouverner et de comparaître en justice, après avoir été inculpé pour corruption, fraude et abus de confiance dans trois affaires distinctes.



Le centre et la droite – le Likoud du Premier ministre – demeurent au coude-à-coude selon les derniers sondages, la Liste arabe unifiée arrive en troisième position, la droite extrême reste en position d’arbitre et la gauche semble hors-jeu, dans un pays qui a évolué du kibboutz vers la start-up, s’arrachant à son tropisme socialiste pour prospérer aux couleurs d’une économie de marché à l’américaine, encouragée par un million et demi de réfugiés d’ex-URSS peu enclins à retrouver au Proche-Orient ce qu’ils ont fui à l’Est ...