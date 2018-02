Am 9. und 10. März finden die Transition Days - ein ökologisches Event - in der Hauptstadt statt. Zwei Tage lang stehen die Zukunft der Nahrungsmittel, die Ressourcen und die klimatischen Grenzen unseres Planeten im Fokus der Diskussionen.

Umweltfreundlich essen

Rosa Clemente Ein neues Event soll 2018 die Menschen dazu bewegen auf ihren Nahrungsmittelkonsum zu achten, und dabei zugleich etwas für ihre Gesundheit und die Umwelt zu tun.

Am 9. und 10. März findet die erste Auflage der Transition Days in Hollerich im Kulturzentrum "Carré" statt. Ein Forum für Landwirtschaftsakteure, Politiker, Forscher, Unternehmer, Vereinigungen und eigentlich jeden, der sich für eine umweltfreundliche Ernährung und somit auch für die ökologische Zukunft unseres Landes interessiert. Die Besucher des Events können an interaktiven Diskussionsrunden, kreativen Workshops, vielseitigen Verkostungen, und anderen Aktivitäten teilnehmen.

Ziel ist es, in diesen zwei Tagen Lösungen für die bereits bekannten Ernährung- und Konsumproblemen der Luxemburger zu finden, so die Organisatoren des Events - das Centre for Ecological Learning Luxembourg (CELL). In einer Pressekonferenz am Mittwoch erklären sie, dass viele Aspekte der Nachhaltigkeit thematisiert werden müssen: Unter anderem stellen sich Fragen zu den Grenzen des Konsums, zu den landwirtschaftlichen Alternativen in Sachen Anbau und inwiefern das Bewusstsein der Gesellschaft für ein umweltfreundlicheres Essen gestärkt werden kann.



Our Food, Our Future

Das Thema der Transition Days - Our Food, Our Future - soll somit auf die Problematik der Nachhaltigkeit beim Nahrungskonsum hinweisen. "Jeder isst. Wir möchten die Menschen dazu auffordern bewusst zu essen, denn unsere Nahrung ist unsere Zukunft", erklärt Norry Schneider, Koordinator der Luxemburger Transition Plattform beim CELL und ehrenamtlicher Vorstandsmitglied bei Amnesty International und Greenpeace Luxemburg.



"Wir möchten in diesen zwei Forum-Tagen Lösungen finden und Ziele setzen, damit wir am Montag darauf anfangen können, an denen zu arbeiten", betont Schneider. Alles in allem sollen die Transition Days von 2018 an ein jährliches Event werden, die in Zusammenarbeit mit verschiedenen Vereinigungen, dem Ministerium für Nachhaltige Entwicklung und der Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte, in Zukunft auch weiterhin wichtige, nachhaltige Themen zur Debatte bringen werden.



Weitere Informationen zum Event finden sie hier.