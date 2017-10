(TJ) - Im Rahmen des Umverteilungsprogramms von Schutzsuchenden sind am Mittwoch 52 Flüchtlinge aus Italien im Großherzogtum angekommen. Es handelt sich dabei um 49 Erwachsene und drei Kinder. Sie wurden am Flughafen von Vertretern des Außenministeriums, des OLAI und des Gesundheitsministeriums empfangen. Das OLAI (Office Luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration) wird sie bei der Intergration in Luxemburg betreuen.

Das Umsiedlungsprogramm war 2015 vom EU-Justizministerrat beschlossen worden. Es sieht die Umverteilung von knapp 160.000 Schutzsuchenden aus Italien und Griechenland nach Nord- und Westeuropa vor. Luxemburg hat sich verpflichtet, bis Ende 2017 insgesamt 557 Personen aufzunehmen. Bislang sind 483 Schutzsuchende angekommen.