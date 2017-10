(BB) - Es ist ein klares "Nein". Luxemburg wird am kommenden Mittwoch beim Votum der EU-Mitgliedstaaten klar gegen eine weitere Zulassung von Glyphosat stimmen. "Wir sind gegen die 10-jährige Verlängerung, welche die EU-Kommission vorgeschlagen hat", sagt Landwirtschaftsminister Fernand Etgen im Gespräch mit "wort.lu".



Es gebe moderne Alternativen zur stark verbreiteten Chemie auf den Ackern, erklärt Etgen. Auch würden die kritischen Gutachten der Weltgesundheitsorganisation sowie unabhängiger Forscher dazu anregen, eher vorsichtig zu handeln. "Wir setzen lieber auf ein Vorsorgeprinzip", so die deutliche Haltung der Regierung, nachdem sich Luxemburg vor anderthalb Jahr in der Glyphosat-Frage enthalten hatte.



Damals habe man noch nähere Angaben gebraucht, meint der Minister rückblickend. Dass sich die Koalitionspartner der DP und von Déi Gréng damals nicht auf eine deutliche Absage verständigen konnten, steht jetzt weniger zur Rede. "Die Sache muss rational und weniger emotional angepackt werden", sagt Etgen.



Luxemburg ist zwar nicht selbst in der Lage, umfassende Studien zum Unkrautvernichtungsmittel durchzuführen. Doch die vermehrt angeführten Gefahren für Mensch und Natur sowie eine fehlende Transparenz bei den Prüfverfahren würden eine klare Antwort verlangen, argumentiert die Regierung. "Wir müssen nun das Ende des Glyphosats einläuten und brauchen eine verantwortungsvolle Exit-Strategie", fasst es Fernand Etgen zusammen.



Exit in verschiedenen Phasen



Die Weltgesundheitsorganisation hatte bereits vor zwei Jahren davor gewarnt, Glyphosat sei "wahrscheinlich krebserregend". "Wenn wir weiterhin auf dieses Herbizid zurückgreifen, verseuchen wir unsere Quellen, zerstören die Natur und die Menschen werden krank", mahnt der grüne EU-Abgeordnete Claude Turmes. So dürfe es keinesfalls zu einer weiteren Zulassung in der Europäischen Union kommen. Je schneller es zur Absage käme, desto besser - auch wenn das Mittel nicht von heute auf morgen verschwinden wird.

Sollten die Mitgliedstaaten mehrheitlich von einer neuen Zulassung absehen, könnte sich ein "Phase-out" noch über drei Jahre erstrecken. "Wahrscheinlich würde der Verkauf von Lagerbeständen für ein Jahr zugelassen sein, und dann könnten Landwirte das Mittel womöglich noch während zwei weiteren Jahren versprühen", schätzt Claude Turmes. So dürfte die Nutzung des umstrittenen Herbizids frühstens im Dezember 2020 völlig untersagt sein.

Fernand Etgen gibt sich jedenfalls zuversichtlich. Der Übergang hin zu einem völligen Glyphosat-Verzicht sei für die hiesigen Landwirte durchaus zu meistern. Der Sektor sei "schon immer innovativ gewesen". Mit schweren Einbußen bei den Erträgen oder einer viel teuren Bewirtschaftung rechnet er zurzeit nicht. Neue Wege in der Landwirtschaft würden auch mit entsprechenden "Begleitmaßnahmen einhergehen", will Etgen die Bauer beschwichtigen.



EU-Kommission hat das letzte Wort

Ob und wann Glyphosat letztlich untersagt wird, hängt letztlich von einer unmissverständlichen Absage der 27 Mitgliedstaaten ab. Ansonsten obliegt die Entscheidung wiederum der EU-Kommission. Enthalten sich die meisten Ländern, wird Brüssel ein Machtwort sprechen müssen. Und das wollte die Kommission rund um Präsident Jean-Claude Juncker eigentlich vermeiden, damit die Länder nicht alle Verantwortung von sich weisen können.



Vor der Abstimmung am 25. Oktober will das EU-Parlament noch Einfluss nehmen. Am Dienstag werden sich die Volksvertreter mit einem kritischen Positionspapier der Umweltkommission befassen. Claude Turmes warnt allerdings vor einem "verzweifelten Versuch" der Europäischen Volkspartei EVP, den Chemiekonzern und Glyphosat-Hersteller Monsanto "retten zu wollen".