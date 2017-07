(CBu) - Luxemburg nimmt weitere 26 syrische Flüchtlinge auf. Die 14 Erwachsenen und 12 Kinder lebten zuletzt im Libanon und erfüllen laut Angaben des Außenministeriums die Auflagen des internationalen Schutzes im Sinne der Genfer Konvention.



Die Ankunft der Flüchtlinge erfolgte im Rahmen des Umsiedlungsprogramms des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR), so das Außenministerium in einer Pressemitteilung. Luxemburgs Regierung hatte sich unter anderem im Juli 2015 auf EU-Ebene zur Aufnahme von 30 syrischen Flüchtlingen verpflichtet.



In den kommenden Wochen seien weitere Umsiedlungen nach Luxemburg geplant, heißt es weiter. So bestehen etwa durch eine Übereinkunft mit der Türkei weitere Verpflichtungen der EU-Staaten, syrische Staatsbürger, die vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen sind, aufzunehmen.



