Technischer Fehler: Covid-Patienten bekommen von der Gesundheitsdirektion einen Zufriedenheitsfragebogen gemailt, der angeblich die Daten und Antworten anderer Patienten erkennen lässt.

Umfrage-Panne im Gesundheitsministerium

Annette WELSCH Technischer Fehler: Covid-Patienten bekommen von der Gesundheitsdirektion einen Zufriedenheitsfragebogen gemailt, der angeblich die Daten und Antworten anderer Patienten erkennen lässt.

Abgeordnete gleich zweier Parteien wandten sich am Donnerstag mit parlamentarischen Fragen an Gesundheitsministerin Paulette Lenert: „Paperjam“ hatte am Mittwoch in einem Artikel darauf hingewiesen, dass Covid-Patienten einen Fragebogen über ihre Zufriedenheit mit der Betreuung durch das Ministerium zugemailt bekamen. Allerdings habe das Formular bereits Daten, Antworten und Bemerkungen anderer Patienten enthalten.

Zudem konnte der Fragebogen beliebig oft ausgefüllt und abgeschickt werden, sodass das Resultat völlig wertlos sei. Darauf verwiesen am Donnerstag zunächst die drei CSV-Abgeordneten Martine Hansen, Laurent Mosar und später auch Sven Clement (Piraten).

Technischer Fehler

Wie konnte es dazu kommen, wann wird das Formular verbessert und wurde die Nationale Datenschutzkommission informiert, wollte Clement unter anderem wissen. „Kann die Ministerin uns garantieren, dass sowohl die Identität der Personen als auch die Gesundheitsdaten der betroffenen Personen im Rahmen dieser Umfrage anonym und geschützt bleiben?“, fragt unter anderem die CSV.

Auf „Wort“-Nachfrage war aus dem Ministerium am Donnerstag zu erfahren, dass die Gesundheitsdirektion tatsächlich eine Umfrage zum Kontakt-Tracing in Auftrag gegeben hatte.

Umfrage wurde gestoppt

Da diese anfangs nur auf Französisch war, was für manche Patienten ein Problem darstellte, sollte sie auch in anderen Sprachen möglich sein. Bei der Umstellung entstand durch einen Programmfehler das Problem, dass man sich in der Tat immer wieder einloggen konnte.

Mittlerweile ist die Umfrage gestoppt, bis der Fehler behoben ist. Das geschah direkt am Dienstag, als der Bug bemerkt wurde. Der Fragebogen wurde nur gezielt per E-Mail an vom Kontakt-Tracing betroffene Personen versandt. Er war zudem anonym.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.