Bevor er die Presse informierte, stand Premier Bettel den Mitgliedern des Verfassungsausschusses Rede und Antwort zum Waringo-Bericht. Die Abgeordnete zeigten sich nach der Präsentation versöhnlich.

Um Schadensbegrenzung bemüht

Nachdem der Bericht zu den Missständen am großherzoglichen Hof bereits am vergangenen Freitag veröffentlicht worden war, stellten Premierminister Xavier Bettel (DP) und der Sonderbeauftragte Jeannot Waringo das Dokument am Mittwoch im Verfassungsausschuss vor. Gut anderthalb Stunden standen die beiden den Abgeordneten Rede und Antwort.



Nach der Sitzung fielen die Reaktionen der Ausschussmitglieder parteiübergreifend recht versöhnlich aus. Die Vertreter sämtlicher Fraktionen waren offensichtlich um Schadensbegrenzung bemüht und hielten den Ball flach. Sie begrüßten, dass der Premier im Sommer die Initiative ergriffen und eine Untersuchung in Auftrag gegeben hatte. Lob gab es auch für den Bericht selbst, er sei sachlich und objektiv. Die Parlamentarier hoben zudem positiv hervor, dass Jeannot Waringo sich nicht auf die Auflistung der Probleme beschränkt hat, sondern auch Lösungsansätze mitgeliefert hat.



Die Monarchie selbst sehen sie denn auch nicht in Gefahr. Allerdings müsse sie moderner, vor allem aber transparenter werden. Den Bericht wollten sie als Chance für die Monarchie bewertet wissen. Sie zeigten sich zufrieden, dass der Großherzog gegenüber dem Premier signalisiert hat, sich an dem Modernisierungsprozess beteiligen zu wollen.



"Der Premier steht in der Verantwortung"



"Die CSV steht hinter der Monarchie", erklärte der CSV-Abgeordnete Léon Gloden gleich zu Beginn seiner Stellungnahme. Für Gloden steht aber auch fest, dass die Verantwortung nun beim Premierminister liegt, er müsse die richtigen Schlüsse aus dem Bericht ziehen und Änderungen in die Wege leiten. "Der Premier ist verantwortlich für das Verhältnis zwischen dem großherzoglichen Hof und der Regierung."



Zu möglichen Verfassungsänderungen, für die das Parlament zuständig ist, befragt, verwies Gloden auf die Artikel 52 und 53 aus dem aktuellen Reformtext. Hier soll nach einmal nachgebessert werden. In dem Text geht es u.a. um die Verwaltung der Cour Grand-Ducale. Allerdings wollte Gloden nicht ausschließen, dass auch andere Passagen noch einmal überarbeitet werden, sollte sich dies im Verlauf der weiteren Arbeiten als erforderlich erweisen.

Vorschläge zügig umsetzen



Auch der Ausschussvorsitzende Mars Di Bartolomeo (LSAP) sieht in dem Bericht eine Chance, um die Monarchie zu modernisieren. Er hofft aber auch, dass die einzelnen Maßnahmen, die der Premier Bettel und Jeannot Waringo vorgestellt hatten, möglichst zügig umgesetzt werden.



Auf die Frage, ob den Passagen zum Staatschef bei der anstehenden Verfassungsreform nun Priorität eingeräumt werden, blieb der Ausschussvorsitzende eher vage. Er rechnet damit, dass der Text zur Justiz bis nach den Faschingsferien vorliegen wird. Die Arbeiten an den anderen Artikeln werde parallel dazu weiter geführt, so Di Bartolomeo.



Zur Forderung der LSAP-Jugend, über ein Referendum zur Monarchie nachzudenken, befragt, verwies Mars Di Bartolomeo auf das Regierungsprogramm. Darin sei ein solches Ansinnen nicht zu finden. Es sei allerdings das Recht der Jugend, sich für solche Themen stark zu machen.

Lorsché verteidigt Bettel



Josée Lorsché, Fraktionschefin der Grünen, war nach der Sitzung ebenfalls zufrieden. Nachdem in den vergangenen Tagen mehrfach kritisiert worden war, dass Premier Bettel sich fünf Tage Zeit gelassen hatte, bevor er den Bericht kommentierte, zeigte die Politikerin Verständnis für die Vorgehensweise. Der Bericht sei komplex, man müsse sich Zeit nehmen, um den Text im Detail zu analysieren.



Premier Bettel und Jeannot Waringo informierten am Mittwoch die Mitglieder des Verfassungsausschusses. Foto: Guy Wolff

Die Frage zum Thema physische Gewalt, die die Staatsanwaltschaft am Dienst auf den Plan gerufen hatte, war ebenfalls Thema bei der Kommissionssitzung. Allerdings erhielten die Abgeordneten diesbezüglich keine Details, dies mit dem Hinaus auf die laufenden Untersuchungen.



Auch die Pressemitteilung, die der Großherzog verschickt hatte und in der er sich schützend vor seine Frau gestellt hatte, war ein Thema. Auch diesbezüglich herrschte parteiübergreifend die Meinung, dass die Botschaft nicht rein privater Natur war und daher eine Gegenzeichnung durch ein Regierungsmitglied erforderlich gewesen wäre. Die Vorgehensweise sei befremdlich gewesen, so die Meinung. Für Léon Gloden stellt sich nämlich die Vertrauensfrage, da der Premier im Vorfeld nicht informiert worden war.