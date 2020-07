Am Mittwochnachmittag informieren der Premier und die Gesundheitsministerin über die weitere Vorgehensweise in Sachen Covid-19.

Politik 1

Um 17 Uhr live: Bettel und Lenert vor der Presse

Am Mittwochnachmittag informieren der Premier und die Gesundheitsministerin über die weitere Vorgehensweise in Sachen Covid-19.

(TJ) - Um 17 Uhr treten Premierminister Xavier Bettel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert am Mittwochmittag gemeinsam vor die Presse. Die eingangs für 15 Uhr angekündigte Pressekonferenz wurde kurzfristig auf den späten Nachmittag verlegt. Bettel wird über die Tagung des Ministerrats am Vormittag informieren, Lenert soll über die aktuelle Situation in Sachen Covid-19 berichten. Verfolgen Sie an dieser Stelle die Pressekonferenz im Livestream. Im Liveticker fassen wir für Sie zeitnah die wichtigsten Ankündigungen zusammen.



Livestream (ab 17 Uhr):

Liveticker (ab 17 Uhr):





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.