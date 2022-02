Ukrainische Gemeinde demonstriert in der Hauptstadt

Videos: Anouk Antony

In der ukrainischen Community in Luxemburg herrscht sehr große Besorgnis. Seit dem frühen Morgen klingelt das Telefon von Nicolas Zharov, dem Vorsitzenden des Vereins LUkraine, ununterbrochen. „Ja, wir sind sehr beunruhigt“, so Zharov.

Russische Angriffe nahe Kiew - Bettel: "Dunkler Tag für Europa" Russlands Präsident Putin hat eine militärische Operation gegen die Ukraine gestartet. Der Angriff erfolgt aus mehreren Richtungen. Alle Infos im Ticker.

Ursprünglich war für Samstag eine Demonstration im Anschluss an die russische Aggression gegen die Ukraine geplant. Doch aufgrund der jüngsten dramatischen Entwicklungen wurde die Veranstaltung auf den Donnerstagmittag vorgezogen.

Die Ukrainer in Luxemburg, insgesamt sind es etwa 2.000 bis 3.000 Personen, möchten ihre Unterstützung für das ukrainische Volk zeigen und „diesen verrückten Diktator, der seit über 20 Jahren an der Macht ist, stoppen“, erklären die Organisatoren auf der Facebook-Seite der Veranstaltung. „Wir Ukrainer, und nur wir, müssen entscheiden, wie unsere Zukunft aussehen soll, und nicht ein imperialistischer russischer Präsident. Der Frieden in Europa hängt vom Frieden in der Ukraine ab. Deshalb müssen wir Russland entgegenwirken. Wir werden Widerstand leisten, aber wir brauchen Unterstützung“.

Ein offener Brief an den Premierminister

Im Zusammenhang mit der Veranstaltung schickte der Vorsitzende des Vereins LUkraine einen offenen Brief an Premierminister Xavier Bettel. „Das Großherzogtum Luxemburg teilt mit der Ukraine die schmerzhafte Erfahrung einer militärischen Besetzung durch einen übermächtigen Nachbarn. In diesem Kontext spiegelt das nationale Motto 'Mir wëlle bleiwe wat mir sinn' sowohl die Haltung des ukrainischen Volkes als auch die des luxemburgischen Volkes“, schrieb er.

Weitere Sanktionen

LUkraine fordert die luxemburgische Regierung auf, „zusätzliche Sanktionen gegen die Personen in Betracht zu ziehen, die für diese eklatante Verletzung internationaler Gesetze verantwortlich sind“.

Nicolas Zharov. Foto: privat





