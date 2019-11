UEL-Präsident Nicolas Buck stellt klar: Der Dialog ist den Arbeitgebern extrem wichtig.

UEL: „Wir haben das CPTE nie verlassen“

Gewerkschaften machen Front gegen die UEL OGBL, LCGB und CGFP demonstrieren gemeinsam gegen die Arbeitgeber, weil die UEL den Verhandlungstisch beim Comité Permanent du Travail et de l’Emploi verlassen will.

Nach der heftigen Reaktion der Gewerkschaften, die in einer gemeinsamen Protestaktion am Dienstag ihren vorläufigen Höhepunkt fand, machte UEL-Präsident Nicolas Buck am Mittwoch auf Nachfrage deutlich: „Es stand nie zur Debatte, dass wir nicht mehr zu den Sitzungen des Ständigen Beschäftigungsausschusses gehen würden. Wir haben das Comité Permanent du Travail et de l'Emploi nie verlassen und das habe ich auch in meinen öffentlichen Erklärungen immer wieder betont.”

Selbstverständlich werde die UEL am 2. Dezember zur nächsten Sitzung des CPTE kommen: „Wir warten auf die Tagesordnung, die Delegation steht fest und wir sind bereit, uns konstruktiv einzubringen“, bestätigte Buck denn auch.

Den Sozialdialog verbessern

Dialog sei für die UEL extrem wichtig. „Wir sind für den Sozialdialog und wollen ihn keineswegs zerstören. Ganz im Gegenteil: Wir wollen ihn verbessern, ihn effizient und fit für das 21. Jahrhundert machen. Wir hätten aber auch gerne klare Spielregeln dafür, denn die Methode ist extrem wichtig“, erklärt der UEL-Präsident.

Im CPTE sollten derweil die Sozialpartner gemeinsam mit der Adem und der Gewerbeaufsicht ITM tagen. „Wir wollen dort praktische Probleme angehen und konstruktiv über den Arbeitsmarkt reden, so wie es im Gesetz auch vorgesehen ist.“

Aussagen der Gewerkschaften wollte Buck nicht kommentieren. „Das steht mir nicht zu. Uns geht es um die Sache, wir wollen vorankommen. Wir wollen aber auch einen Dialog, der in einem Raum miteinander stattfindet und nicht übereinander im öffentlichen Raum über Mikrofone oder auf Manifestationen.“

