Über den Umgang der LSAP mit Etienne Schneiders Vermächtnis

Der ehemalige Wirtschaftsminister Etienne Schneider (LSAP) hat Mist gebaut und die LSAP ist außerstande, Schneiders Fehler öffentlich einzugestehen.

Der Sonderbericht der Cour des comptes über den Verkauf von staatlichen Industrieflächen hat Licht in ein wichtiges politisches Kapitel gebracht. Der Rechnungshof untersuchte im Speziellen, unter welchen Umständen es zum Verkauf einer Fläche in der nationalen Aktivitätszone Wolser an Fage kam.

Die Prüfer kommen zum Schluss, dass der ehemalige Wirtschaftsminister Etienne Schneider (LSAP) den Deal mit dem griechischen Joghurthersteller ganz alleine ausgeheckt und das Finanzministerium sowie alle anderen involvierten Ministerien vor vollendete Tatsachen gestellt hat ...