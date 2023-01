Es lebe sich nicht zu schlecht in Luxemburg, meint der Autor. Und doch dürfe geklagt und gejammert werden - aber auf hohem Niveau.

Über das Melken mit weißen Handschuhen

Es lebe sich nicht zu schlecht in Luxemburg, meint der Autor. Und doch dürfe geklagt und gejammert werden - aber auf hohem Niveau.

Von Robert Goebbels *

Graffiti irgendwo in der Hauptstadt: „Le Lux(e) a les mains sales“. Darunter gekritzelt: „On s’en fout, on vit bien ici“. Etwas verkürzt widerspiegeln diese Schmierereien die Polarität der nationalen politischen Diskussion. Jene, die sich auf dem hohen Ross der Moralität in Selbstkasteiung üben. Sowie jene, die das „Hier und Jetzt“ genießen.

Gewiss, Luxemburg ist kein Schlaraffenland. Es gibt Obdachlose, es gibt Arme, es gibt immer mehr Familien, welche Schwierigkeiten haben, eine anständige Wohnung zu finden.

Dennoch bleibt Luxemburg ein Land mit hoher Lebensqualität, mit einem engmaschigen Sozialnetz, mit vielfach höheren Einkommen als in den Nachbarländern. Vom Rest Europas ganz zu schweigen.

Innerhalb der Europäischen Union sind wir Spitzenreiter in monetären Bezügen. Laut einer Ende 2022 veröffentlichten Studie von Eurostat liegt das durchschnittliche Jahreseinkommen hierzulande bei 72.250 Euro brutto. Vor Dänemark (63.260 Euro) und Irland (50.350 Euro). Belgien ist auf Rang 4 mit 48.720 Euro. Deutschland belegt den 7. Platz (44.400 Euro) und Frankreich rangiert an 9. Stelle (40.130 Euro). Damit kassieren die Einkommensbezieher unseres Landes mehr als doppelt so viel wie der EU-Durchschnitt: 33.510 Euro brutto. Schlusslichter sind Rumänien (13.000 Euro), Ungarn (12.620 Euro) und Bulgarien (10.350 Euro).



Durchschnitte sind Durchschnitte, sie kaschieren untere und obere Extreme.

Nun, Durchschnitte sind Durchschnitte. Kaschieren untere und obere Extreme. Dennoch belegen viele internationale Studien, dass die Einkommensbezieher im Großherzogtum eher privilegiert sind. Laut OECD werden vornehmlich Staatsbedienstete viel besser bezahlt als sonst wo. Das gilt insbesondere für den Erziehungsbereich.



Weshalb so viele Grenzgänger?

Zum 1. Januar 2023 stiegen Renten, REVIS und andere Bezüge. Etwa der Mindestlohn, der sich um 3,2 Prozent von 2.313 auf 2.387 Euro erhöht. Der höchste Mindestlohn in der EU. Höher als das mediane Einkommen in Belgien (2.155 Euro), Deutschland (2.085 Euro) und Frankreich (1.890 Euro). Was im Klartext heißt, dass jeder Grenzgänger aus den drei Nachbarländern, der hierzulande nur den Mindestlohn verdient, ein höheres Einkommen bezieht als die Hälfte aller Belgier, Deutschen oder Franzosen.



Was erklärt, weshalb an die 220.000 Bürger unseres Großraumes sich den überfüllten Zügen oder dem Dauerstau auf unseren Straßen aussetzen. Bei durchschnittlichen Distanzen von um die 40 Kilometer zweimal täglich ist an Radfahren nicht zu denken.



Wobei die meisten Grenzgänger weitaus mehr als den Mindestlohn beziehen. Auf nahezu eine halbe Million Beschäftigte gibt es 67.500 Mindestlohnbezieher. Von denen 52 Prozent im Land leben. Bloß einige 32.500 der 220.000 Grenzgänger beziehen den Mindestlohn. Wobei die Lohnnebenkosten hierzulande günstiger sind als in den drei Nachbarländern. Mehr Netto für Brutto also, dazu höhere Sozialhilfen.

Man wird mir entgegenhalten, hierzulande seien die Kosten für die Lebenshaltung höher als in den benachbarten Ländern. Stimmt nur sehr bedingt. Eine zwei Jahre alte Eurostat-Studie maß die Kaufkraft-Paritäten für Mindestlohnbezieher in der EU. Unser damaliger Mindestlohn von 2.257 Euro gab den Einheimischen eine Kaufkraft-Parität von 1.707 Euro. Das war europäischer Spitzenwert. Die Kaufkraft eines deutschen Mindestlohn-Beziehers lag damals bei 1.516 Euro.



Sicher, das Wohnen in Luxemburg ist teuer. Weshalb im Laufe der Zeit rund 20.000 Mitbürger es vorzogen, jenseits unserer Grenzen zu wohnen. Dennoch ist der Prozentsatz der Eigenheimbesitzer in Luxemburg viel höher als in den Nachbarländern. Wobei zu berücksichtigen ist, dass nicht wenige in Luxemburg arbeitende Mitbürger bloß zur Miete wohnen wollen. Ihre Lebensplanung sieht keinen definitiven Aufenthalt in Luxemburg vor.

Es herrscht ein ständiges Kommen und Gehen im Ländchen. Jedes Jahr gewinnt das Land rund 20.000 neue Mitbürger, verliert deren aber auch einige 10.000. Per Saldo steigt die residierende Bevölkerung kontinuierlich. Nunmehr rund 650.000 Menschen. Mit den Grenzgängern sind wir wochentäglich zu 870.000 im Ländchen. Dazu kommen noch weit über 100.000 zeitweilig Beschäftigte, die im Rahmen der europäischen Entsende-Richtlinie oft lange Monate hierzulande tätig sind.



Der Eine-Million-Einwohnerstaat

Eigentlich ist Luxemburg schon der Eine-Million-Staat, den Jean-Claude Juncker Anfang der 90er-Jahre ausmalte.



Die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum hat deshalb eine große Priorität. In diesem Wahljahr sind die meisten Parteien in der Versuchung, Spekulanten zu bestrafen. Problem ist nur, dass nicht nur die großen Immobilienhaie und Baulandhorter spekulieren. Jeder Eigenheimbesitzer weiß den gerade in Inflationszeiten steigenden Wert seines Besitzes zu schätzen. Wird damit zum - kleinen - Spekulanten.

Käufer jammern über hohe Preise, Verkäufer nie.

Immerhin sind laut Eurostat 84 Prozent aller hierzulande geborenen Mitbürger Besitzer von zumindest einer Wohnung. Die Hälfte davon ist verschuldet. Doch bis auf zwei bis drei Prozent gelingt es den Allermeisten, ihre Schulden zu tilgen. Diese 84 Prozent Besitzbürger sind alle Wähler oder potenzielle Wähler. Welche die zukünftige Besteuerung ihres Besitzes mit anderen Augen sehen als einige Parteistrategen. Selbst Mitglieder von Déi Lénk verkaufen ihre erarbeiteten oder geerbten Besitztümer nicht unter dem Marktwert. Käufer jammern über hohe Preise, Verkäufer nie!

Der ständig gestiegene Wert des nationalen Immobilienparks macht aus vielen Mitmenschen theoretische Millionäre. Nicht gerade enthusiastische Befürworter von Vermögens- und Erbschaftssteuern.



Praktisch alle Parteien versprechen für die bevorstehenden Wahlen eine verstärkte „Umverteilung“ von den „starken“ auf die „schwachen“ Schultern. Der „Mittelstand“ soll steuerlich entlastet werden. Wunderbar. Doch welche Umverteilungsmarge gibt es in der realen Fiskalwelt des Landes?



Unbequeme steuerliche Wahrheiten

Der Wirtschafts- und Sozialrat legte interessantes Zahlenmaterial vor. Die letzten abgeschlossenen Daten der Steuerverwaltung stammen aus 2018. Damals gab es 594.000 steuerpflichtige Haushalte, Grenzgänger eingeschlossen. Über 20 Prozent davon, genau 128.000, zahlten null Steuern. Über die Hälfte der Steuerpflichtigen zahlte nur wenig Steuern, insgesamt 2,6 Prozent der gesamten Einnahmen. Mehr als 50 Prozent der Steuerpflichtigen ist somit mit Steuersenkungen kaum zu helfen.



In Luxemburg gilt man als reich ab einem Jahreseinkommen von 200.000 Euro. 1,5 Prozent aller Haushalte, genau 9.180 „Reiche“ zahlten 26,4 Prozent der Einkommenssteuer. Berücksichtigt man den sogenannten Mittelstand, Haushalte mit einem Einkommen oberhalb von 130.000 Euro, zahlten 4,5 Prozent aller Steuerpflichtigen 43,2 Prozent aller Einnahmen.



Die Superreichen, mit einem Einkommen von über einer Million Euro, waren genau 300 an der Zahl. Darunter 39 nicht-ansässige Millionäre. Also Grenzgänger. Diese 300, 0,05 Prozent aller Steuerpflichtigen, zahlten 238 Millionen Prozent Einkommenssteuer. 4,97 Prozent der gesamten Einnahmen.



Wie viel kann man diesen 300 Millionären zusätzlich abknöpfen, um den „steuerlichen Mittelstand“ zu entlasten? In Beantwortung einer parlamentarischen Frage schätzte die Steuerverwaltung, dass eine Ausweitung der Steuertabelle rund 15 Millionen Euro für jeden zusätzlichen Prozentpunkt bringen würde. Würde der marginale Steuersatz auf 50 Prozent angehoben, wären 70 Millionen Euro zusätzlich umzuverteilen.



Da allein die Anpassung der Steuertabelle an die Inflationsentwicklung rund 600 Millionen Euro kosten würde, ist die Marge der steuerpolitischen Wahlkämpfer gering.

Auch in anderen Bereichen ist ein Anziehen der Steuerschraube wenig vielversprechend. Bei der Besteuerung von Gesellschaften lag Luxemburg 2021 auf gleicher Höhe wie die Niederlande, Belgien und Österreich. Nur in Frankreich, Deutschland und Malta waren die „Corporate Taxes“ höher. In allen anderen OECD-Ländern Europas bezahlen Betriebe weniger als in Luxemburg. Internationalen Steuerwettbewerb gibt es auch bei der Vermögenssteuer für Betriebe. 85 Prozent aller Einnahmen kamen 2020 aus dem Finanz- und Versicherungssektor. Wobei die sogenannten „Soparfi“, die in den Medien oft geschmähten Beteiligungsgesellschaften, allein 70 Prozent dieser Einnahmen trugen. All diese Gesellschaften sind schnell weg, wenn die Steuerschraube zu sehr drückt.

Die Verteuerung unserer Spritpreise durch die Öko-Phantasmen von Minister Claude Turmes brachten einen Einkommenseinbruch beim „Tanktourismus“ von über zehn Prozent. Ohne dass die Umwelt es bemerkte. Es wurde halt mehr in der Großregion getankt.



Die moralinhaltigen Rülpser mancher Politiker, Journalisten und anderer Kritikaster dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass selbst die bestgemeinten Reformen finanzierbar sein müssen.



Luxemburg kann sich Beihilfen für alle Sektoren, von Sport über Kultur und Medien und vielem mehr nur leisten, weil wir einige steuerliche Milchkühe haben, die nicht alle mit weißen Handschuhen zu melken sind. Wobei es die weniger begüterten Haushalte sind, welche am meisten von der dadurch möglichen Umverteilung profitieren. Laut Statec bestanden 2021 48 Prozent der Bruttobezüge der ärmsten zehn Prozent unserer Mitbürger aus Sozialleistungen. Bis zu 40 Prozent der unteren Einkommensbezieher kassierten rund ein Drittel ihrer Bezüge dank Sozialtransfers. Wobei Gratis-Leistungen wie der öffentliche Transport, Schule wie Schulbücher oder Chèques-Services nicht einmal berücksichtigt sind.



Es lebt sich nicht zu schlecht im Ländchen. Es darf geklagt und gejammert werden. Aber auf hohem Niveau. Hoffentlich auch noch nach den Wahlen.

* Der Autor ist früherer LSAP-Minister und -Europaabgeordneter.

