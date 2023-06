Die steigende Lebenserwartung und die damit verbundene Ausfüllung der Rentenjahre seien gleichbedeutend mit wachsenden Herausforderungen für die Politik, stellt der Autor fest.

Über das Älterwerden und die Wahrung der Selbstständigkeit

Die steigende Lebenserwartung und die damit verbundene Ausfüllung der Rentenjahre seien gleichbedeutend mit wachsenden Herausforderungen für die Politik, stellt der Autor fest.

Von Marc Spautz *

„Biologisch definieren wir, dass ein Mensch alt ist, wenn die Hälfte seiner Geburtskohorte bereits verstorben ist. Daran sehen Sie, dass heute weder die 60- noch die 70-Jährigen alt in diesem Sinne sind. Bei heutiger Lebenserwartungssituation kann, der Definition folgend, ein Mensch als alt bezeichnet werden, wenn er über dem 80. Lebensjahr ist. In der Gerontologie unterscheiden wir zwischen dem dritten und dem vierten Alter. Also die 60- bis 85-Jährigen, die wir eher als die jungen Alten bezeichnen und die über 85-Jährigen als die alten Alten, die Hochbetagten. Das ist natürlich nicht festgeschrieben, denn wir sehen eine nach oben offene Skala, was die maximale potenzielle Lebenslänge der Menschen angeht.“

Diese Definition gibt Prof. Dr. Adelheid Kuhlmann, Leiterin des Instituts für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft der Berliner „Charité“, in einem mit „Altern neu denken“ überschriebenen Interview (1) auf der Website des renommierten Universitätsklinikums.

Alt ist man also heute erst ab 85. Durch das Angebot in Medizin und Pflege ist die durchschnittliche Lebenserwartung in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Hatten 100-jährige Jubilare in den 1960er-Jahren noch Seltenheitswert, so war die ehemalige für das sogenannte Dritte Alter zuständige Familienministerin die letzten Jahre fast wöchentlich unterwegs, um rüstigen Rentnern zum Hundertsten zu gratulieren.

Steigende Lebenserwartung

als Herausforderung für die Politik

Ausgehend von der Tatsache, dass in Luxemburg viele berufstätige Bürger mit 60 Jahren in Rente gehen, bleiben einer Vielzahl von Menschen also mindestens 25 Jahre, um sich die Wünsche zu erfüllen, für die ihnen während ihrer beruflichen Laufbahn keine oder nicht ausreichend Zeit blieb. Die steigende Lebenserwartung und die damit verbundene Ausfüllung der Rentenjahre sind aber auch gleichbedeutend mit wachsenden Herausforderungen für die Politik – vom Erhalt der Selbstständigkeit älterer Mitbürger über die Verfügbarkeit seniorenspezifischer Freizeitangebote bis hin zu qualitativ gleichwertigen Unterkunftsmöglichkeiten in Senioren- oder Pflegeheimen.

Selbstständigkeit steht – gerade bei Senioren – in engem Zusammenhang mit dem Zugang zu Dienstleistungen des Alltags aller Art.

Stichwort Selbstständigkeit: Hierbei geht es um weit mehr als um Fragen der Mobilität. Selbstständigkeit steht – gerade bei Senioren – in engem Zusammenhang mit dem Zugang zu Dienstleistungen des Alltags aller Art. Weil die Zahl der Filialen von Postämtern und Finanzinstituten in den vergangenen Jahren, vor allem im ländlichen Raum, teils stark zurückgegangen ist, bieten sich den Bürgern zwei Möglichkeiten: Entweder sie nehmen längere Anfahrtswege und Wartezeiten an den wenigen mit einem Post- oder Bankmitarbeiter besetzten Schaltern in Kauf oder sie werden „digital“ und erledigen ihre Transaktionen von zu Hause aus – am Computer, via Smartphone oder via Tablet.

Digitalisierung als Schlüssel zur Selbstständigkeit

Nicht jedem fällt der Umstieg von Analog zu Digital gleich leicht. Das mag keine Frage des Alters sein, doch gerade ältere Mitbürger sind besonders gefährdet, bei der Digitalisierung zurückgelassen zu werden. Es besteht Handlungsbedarf. Vielerorts sind es lokale Vereinigungen oder Seniorenkommissionen, die den Bedarf erkannt haben und den betroffenen Bürgern mit Informationsangeboten und/oder Kursen Hilfestellung bieten. Eine Seniorenkommission ist aber nicht in allen Gemeinden Standard.

Hier ist die Politik gefordert, einen entsprechenden Rahmen zu schaffen, im Interesse gleicher Chancen für ältere Mitbürger. Warum nicht einen Seniorenkoordinator in jeder Gemeinde einführen? Warum nicht in regelmäßigen Abständen einen Seniorengemeinderat einberufen? Ideen gibt es viele, nur aufgreifen sollte man sie. Gemeinden sollten nicht erst dann ins Spiel kommen, wenn es um einen Platz im Pflege- oder Seniorenheim geht.

Selbstständigkeit als Mittel gegen Einsamkeit

Generell gilt: Die älteren Mitbürger dürfen den Anschluss nicht verlieren. Was für die Digitalisierung gilt, gilt auch für das soziale Leben. Denn Einsamkeit macht krank. Gerade auch Erwachsene. Tendenz steigend.

Mangels Zahlenmaterials für Luxemburg sei hier auf einen Kommentar (2) der „Süddeutschen Zeitung“ vom 12. Mai 2023 verwiesen, laut welchem die Zahl der einsamen Erwachsenen in Bayern von 2,3 Prozent im Jahr 2017 auf 16,2 Prozent im Jahr 2021 gestiegen ist. Sicherlich kann man diesen Anstieg auf die Covid-19-Jahre schieben, doch damit ist das Problem nicht gelöst. Zumal man nicht weiß, ob die Einsamen der Pandemie wieder aus der Isolation hinausgefunden haben.

Die öffentliche Hand kann – und soll – Freunde und Bekannte nicht ersetzen. Sie kann aber gerade alleinstehenden betagten Personen dabei helfen, leichter neue Kontakte zu knüpfen: durch eine verstärkte Förderung des Benevolats, durch Sensibilisierungskampagnen, durch konsequentere Bewerbung bestehender Anlaufstellen und den Ausbau aktueller Angebote.

Denn: Wer nicht einsam ist, läuft weniger Risiko, krank zu werden. Einsamkeit kann nämlich zu Depressionen führen oder andere, teils schwerwiegende Erkrankungen begünstigen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass Senioren mit sozialen Kontakten länger fit und selbstständig bleiben. Der Staat hätte also Interesse daran, verstärkt in die Selbstständigkeit der älteren Mitbürger und damit auch in auf sie zugeschnittene Angebote, beispielsweise in Kultur und Sport, zu investieren.

Der Erhalt der Selbstständigkeit der Senioren hat auch positive Auswirkungen auf die Wirtschaft. In der Fachsprache als „Silver Economy“ bezeichnet, gilt der Markt mit Waren und Dienstleistungen für die entsprechende Bevölkerungsgruppe als lukrativ. Viele Senioren haben ihr Haus oder ihre Wohnung abbezahlt, verfügen parallel dazu nicht selten über mehr oder minder große Ersparnisse und sind daher für Wirtschaft und Handel von Interesse: Finanziell unabhängige, selbstständige Senioren reisen gern, essen öfters im Restaurant und erfüllen sich ab und an einen lang gehegten Wunsch.

Die Schattenseite des Lebens

Wenn es einem erheblichen Teil der Senioren in Luxemburg ausgesprochen gut geht, so sollte man sich immer wieder vor Augen führen, dass in Luxemburg auch Rentner mit bescheidenem Einkommen leben und Schwierigkeiten haben, am Ende des Monats die Enden zusammenzubekommen. Verschärft wurde ihre ohnehin prekäre Situation jüngst durch die stark gestiegenen Energiepreise und den damit verbundenen Preisanstieg bei den Lebensmitteln und den Waren des alltäglichen Bedarfs.

Abhilfe schaffen könnte hier die zwar von Blau-Rot-Grün angekündigte, aber nicht umgesetzte Steuerreform. Man beachte, dass die Steuerklasse 1A (für Verwitwete und Alleinerziehende) besonders unvorteilhaft für die betroffenen Steuerzahler ist.

Neben allen Initiativen zum längst möglichen Erhalt der Selbstständigkeit der Senioren in Kultur, Sport und Sozialem sollte auch an den Stellschrauben auf finanz- und steuerpolitischer Ebene gedreht werden. Damit niemand im Alter arm sein muss. Damit jeder sich im Bedarfsfall einen Platz im Pflege- oder Seniorenheim leisten kann.

„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an […]“ – Der deutsche Entertainer, Komponist, Pianist und Sänger Udo Jürgens lag richtig, als er 1977 den gleichnamigen Song schrieb. An der Politik, dafür zu sorgen, dass das für alle Bürger des Landes gilt!

* Der Autor ist Abgeordneter und Mitglied der CSV-Fraktion.

