Über 38 Prozent nach Auslandreisen

Zahl der Neuinfektionen steigt um 49 Prozent

Im Wochenvergleich der Santé steigen die Neuinfektionen von 295 auf 440 Fälle an. 331 Infizierte waren nicht geimpft.

(DS) - Zwischen dem 16. und dem 22. August ist die Zahl der Neuinfektionen um 49 Prozent angestiegen, und zwar von 295 in der Vorwoche auf nunmehr 440 Fälle.

Weiter teilt das Gesundheitsministrium in seinem wöchentlichen Bulletin mit, dass 331 Infizierte nicht geimpft waren (75,2 Prozent), 109 (24,8 Prozent) Personen waren hingegen vollständig immunisiert. Mit einem Anteil von 38,4 Prozent sind die meisten Neuinfektionen auf Auslandsreisen zurückzuführen, gefolgt von den Ansteckungen im familiären Umfeld (25,2 Prozent).

Zwei Covid-Patienten sind in der vergangenen Woche an den Folgen ihrer Infektion gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 46 auf 69 Fälle pro 100.000 Einwohner.

In der Alterskategorie der 15- bis 29-Jährigen ist die Inzidenz mit 104 Fällen pro 100.00 Einwohnern am höchsten. Der Reproduktionswert stieg deutlich an und lag in der vergangenen Woche bei 1,16, gegenüber 0,81 in der Woche davor.

