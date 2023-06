Wie eng Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bisweilen verknüpft sind, zeigten die Ansprachen zum Nationalfeiertag in der Philharmonie.

Politik 4 Min.

Nachlese Nationalfeiertag

Trotz Krieg und Krisen am „Luxemburger Modell“ festhalten

Steve BISSEN Wie eng Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bisweilen verknüpft sind, zeigten die Ansprachen zum Nationalfeiertag in der Philharmonie.

Luxemburg sieht sich mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert, vom andauernden Ukraine-Krieg im Osten Europas, über die hohe Inflation bis hin zum Klimawandel und dessen Folgen. Doch wenn das Land an seine altbekannten Stärken, Werte und Traditionen anknüpft, wird Luxemburg auch diese Herausforderungen erfolgreich meistern. So lautete die zentrale Botschaft der Reden von Premierminister Xavier Bettel (DP), Chamberpräsident Fernand Etgen (DP) und Großherzog Henri anlässlich des zivilen Aktes zum Nationalfeiertag in der Philharmonie, zu dem am Freitag etwa 1.200 Gäste aus Regierung, Parlament, Gemeinden, Verwaltungen, Staatsrat, Justiz, Diplomatie und Zivilgesellschaft geladen waren.

Als Volk betrachten wir Krisen als Chancen, um sie erfolgreich zu meistern. Premierminister Xavier Bettel

„Krisen als Motor des Fortschritts“

Der Nationalfeiertag sei eine Gelegenheit, um sich an die schwierigen Augenblicke der Vergangenheit - Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation - zu erinnern, aber auch um die Erfolge zu feiern, so Bettel. Schließlich habe es in den vergangenen Jahren beides gegeben. „Wir haben zusammen nicht nur eine, sondern mehrere Krisen gemeistert“. Denn „als Volk betrachten wir Krisen als Chancen, um sie erfolgreich zu meistern.“ Und deswegen könne man auch mit Optimismus in die Zukunft blicken. Gleichzeitig müsse man aber auch mutig und vorbereitet sein und sich auf die Stärke des „Luxemburger Modells“ besinnen: nach dem Motto „Krisen als Motor des Fortschritts“.



Das Privileg, in Frieden leben zu können, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern muss „Tag für Tag verteidigt“ werden, so Premierminister Xavier Bettel in seiner Rede. Foto: Marc Wilwert

„Luxemburg ist frei und demokratisch.“ Und es sei ein Privileg, hier in Frieden leben zu können. Doch die Werte, die das überhaupt erst ermöglichen, müsse man „Tag für Tag verteidigen“ und seien keine Selbstverständlichkeit. Und der Termin im Kalender, an dem das für alle Einwohner Luxemburgs spürbar werde, sei der Wahltag, so Bettel mit Blick auf das „Superwahljahr 2023“.

Die Freiheit, die wir feiern, ist nicht selbstverständlich Es gibt durchaus Möglichkeiten, die Demokratie zu beleben und der Politikverdrossenheit entgegenzuwirken.

Chamberpräsident Fernand Etgen blickte anschließend in seiner Rede zurück auf die Entstehungsgeschichte Luxemburgs - und auf seine modernisierte Verfassung, die bald in Kraft tritt. Diese sei „eine der demokratischsten der Welt“ und ein „Ausdruck unserer Stabilität“. Und wie damals 1848, als die erste Verfassung des Großherzogtums während der industriellen Revolution in Kraft trat, so sei er stolz darauf, dass Luxemburg auch heute wieder - in einer Zeit geprägt von Umbrüchen und Unsicherheiten - „enger zusammenrücke“. Die Stärke des Landes sei stets ihre Konsenskultur gewesen und diese habe sich in Krisenzeiten bewährt.

Wir haben keine Angst, uns ständig neu zu erfinden. Chamberpräsident Fernand Etgen

Etgen: „Keine Angst, uns ständig neu zu erfinden“

Er sei stolz darauf, dass Luxemburg heute wie früher im Angesicht zahlreicher Krisen nach mehr Freiheit und Gerechtigkeit rufe, während an anderen Orten der Welt leider mehr Repression und Unterdrückung die Antwort auf Krisen seien. „Mir wëlle bleiwen, wat mir sinn“. Und um das zu erreichen, „haben wir keine Angst, uns ständig neu zu erfinden“, so Etgen. Aus Krisen könne man lernen und Transitionen mitgestalten. Werte und Traditionen, das soziale und wirtschaftliche Modell, den Pluralismus gelte es dabei aber trotz aller nötigen Veränderungen und Anpassungen an die Gegenwart und die Zukunft zu erhalten.

Mitglieder der großherzoglichen Familie, Premierminister Xavier Bettel, Parlamentspräsident Fernand Etgen und Hauptstadt-Bürgermeisterin Lydie Polfer nach der offiziellen Zeremonie. Foto: Marc Wilwert

Die Verteidigung der so kostbaren Freiheit sei aber auch mit Opfern verbunden, so Etgen. Die Gëlle Fra sei seit 100 Jahren ein Symbol dafür: „Und deswegen verstehen wir, welche Opfer das ukrainische Volk derzeit bringen muss.“ Auch Großherzog Henri unterstrich die Bedeutung der Gëlle Fra als Symbol des Widerstands gegen alle Angriffe auf „unsere fundamentalen Freiheiten“ - den Rechtsstaat, die territoriale Integrität und die Menschenwürde. Und dieser Widerstandsgeist solle auch in Zukunft erhalten bleiben. Der russische Angriff auf die Ukraine sei nicht nur ein Angriff auf ein Territorium, sondern ein Angriff auf demokratische Werte. Deshalb stehe Luxemburg fest an der Seite der Ukraine, gemeinsam mit der NATO und seinen europäischen Partnern.

Militärparade lockt bei Kaiserwetter tausende Schaulustige an In der Hauptstadt laufen die offiziellen Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag. Alle Informationen finden Sie in unserem Liveticker.

Großherzog Henri: „Die ganze Verantwortung für die Zukunft“

Luxemburg sei in seiner Struktur einzigartig - sowohl kulturell als auch ethnisch divers, so der Großherzog. Aber „wir haben gelernt, miteinander zu leben und zu arbeiten.“ Das sei eine Stärke des Landes und nicht eine Gefahr, „wie manche behaupten“. Die Integration Luxemburgs in den Wirtschaftsraum der Großregion sei ebenfalls „ein wichtiger Faktor unseres Wohlergehens“. All jene, die täglich nach Luxemburg kämen, um dort zu arbeiten, trügen mitentscheidend zur Entwicklung des Landes und der Region bei.



Der Klimawandel ist kein Fatalismus, sondern das Ergebnis unserer Lebensweise. Großherzog Henri

Abschließend richtete Großherzog Henri einen Appell an die Bevölkerung, nachhaltiger zu leben: „Der Klimawandel ist kein Fatalismus, sondern das Ergebnis unserer Lebensweise.“ Luxemburg müsse deshalb dringend den Wandel hin zu erneuerbaren Energien schaffen. Dabei kam Henri auf sein jüngstes Enkelkind zu sprechen: „Wer ein so kleines Kind im Arm hält, erkennt, dass er die ganze Verantwortung für die Zukunft trägt.“

Als einer von insgesamt sechs Mitbürgern wurde Kelvin Josue Alvarado Oliva (2.v.l.) von Großherzog Henri, Premierminister Xavier Bettel und Chamberpräsident Fernand Etgen für seine besonderen Verdienste ausgezeichnet. Foto: Marc Wilwert





Sechs Mitbürger ausgezeichnet So wie es die Tradition seit Einführung der Feier in der Philharmonie will, werden am Nationalfeiertag verdienstvolle Mitbürger ausgezeichnet. Im Rampenlicht stand in diesem Jahr Kelvin Josue Alvarado Oliva: als Lebensretter wurde er mit der Ehrenmedaille „pour Acte de Courage et de Dévouement“ ausgezeichnet. Georges Christen, Luxemburgs legitimer Nachfolger von John Grün, wurde als „starker Mann des Benevolats“ zum „Officier“ im Orden der Eichenkrone ausgezeichnet; die gleiche Auszeichnung ging an Christiane Kremer, langjährige Kulturjournalistin bei RTL und Autorin. Der 23-jährige Fußballnationalspieler Leandro Barreiro wurde als „Chevalier“ im Orden der Eichenkrone ausgezeichnet. Monique Mille, im Ehrenamt engagiert, und der Unternehmer René Elvinger wurden als „Commandeur“ im Orden der Eichenkrone geehrt. mas

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.