Trotz Arbeit auf der Straße

Die Autorin befasst sich mit der Problematik, dass im „reichen“ Luxemburg Arbeit mittlerweile so wenig vor Armut schützt.

Von Carole Reckinger *

In den letzten Wochen wurde viel über Armut, Obdachlosigkeit und „Heescherei“ in der Stadt diskutiert. Die Gründe, warum Menschen auf der Straße leben, sind so vielfältig wie die Zahl der Betroffenen selbst. Ein besonderer Aspekt der Obdachlosigkeit wurde bis dato noch wenig behandelt: Menschen, die jeden Tag arbeiten und trotzdem auf der Straße, in besetzten Häusern, im Auto oder in Notunterkünften übernachten. Auch wenn bis jetzt wenig darüber gesprochen wurde, in Notunterkünften für Obdachlose und der „Wanteraktioun“ wird das Phänomen der Menschen, die trotz Arbeit nicht in der Lage sind, ein möbliertes Zimmer zu mieten, bereits seit Jahren beobachtet.



Wie kann es sein, dass im „reichen“ Luxemburg Arbeit mittlerweile so wenig vor Armut schützt? Die Ursachen dieses Phänomens liegen in der steigenden Anzahl von „Working Poor“ und den exorbitanten Mietpreisen, die immer mehr Menschen an den Rand unserer Gesellschaft drängen. Obwohl es in Luxemburg (trotz der ersten Obdachlosenzählung in Luxemburg-Stadt am 26. Oktober 2022) keine zentrale Datenbank bezüglich des Phänomens der Obdachlosigkeit gibt, geschweige denn über das Phänomen der „Working Poor“ ohne festen Wohnsitz, lassen die Trends in unseren Nachbarländern nichts Gutes ahnen. In Deutschland, zum Beispiel, hat sich der Anteil der erwerbstätigen Obdachlosen seit 2009 verdoppelt (1).

Eine wachsende Zahl von „Working Poor“ in Luxemburg

Es ist allgemein bekannt, dass immer mehr Erwerbstätige in Luxemburg mit finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert sind. 13,5 Prozent der gebietsansässigen Arbeitnehmer lebten 2021 in einem von Armut bedrohten Haushalt (2). Dies ist der höchste Prozentsatz in der Eurozone. Grenzgänger werden in den Statistiken nicht berücksichtigt, obwohl sie 46,3 Prozent der Beschäftigten in Luxemburg ausmachen.

Eine Kategorie von Arbeitnehmern, die besonders gefährdet sind, sind diejenigen, die für digitale Plattformen arbeiten sowie Leiharbeiter.

Haushalte, die von einem einzigen Einkommen abhängig sind, sind systematisch einem höheren Armutsrisiko ausgesetzt. Alleinerziehende, Nicht-Luxemburger, junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren, gering qualifizierte Arbeitnehmer in Niedriglohnsektoren, Arbeitnehmer mit Zeit- oder Teilzeitverträgen (oder beides) haben allesamt ein höheres Risiko. Teilzeitarbeit oder befristete Arbeitsverträge erhöhen ebenfalls das Risiko der Arbeitsarmut. Eine Kategorie von Arbeitnehmern, die besonders gefährdet sind, sind diejenigen, die für digitale Plattformen arbeiten sowie Leiharbeiter.

Schein-Selbständigkeit

Der Begriff digitale Plattformen umfasst alle Dienstleistungen, die über Online-Plattformen verhandelt oder erbracht werden. 28 Millionen Menschen in der Europäischen Union arbeiten bereits für solche Firmen. Schätzungen zufolge wird diese Zahl weiter steigen und im Jahr 2025 werden 43 Millionen Menschen für Plattformen arbeiten. Auch in Luxemburg werden immer mehr solcher Firmen etabliert, vor allem für die Auslieferung von Essen für Restaurants. Es gibt noch keine Statistiken, aber die Zahl der Plattformarbeiter in Luxemburg wird auf 2.000 bis 2.500 Personen geschätzt.



Diejenigen, die für eine Plattform arbeiten, tun dies weder als Angestellte noch als „klassische“ Selbständige. Sie können ihre Arbeit nicht frei auswählen, müssen beispielsweise ihr eigenes Auto, Motorrad oder Fahrrad sowie Smartphone nutzen und sind verpflichtet, sich selbst bei der Steuerbehörde und der Sozialversicherung anzumelden. Das Gehalt basiert nicht auf einem vereinbarten Festgehalt, sondern auf der Häufigkeit der Dienstleistung.

Personen, die für Plattformen arbeiten, können nicht im Voraus wissen, wie viel sie pro Monat verdienen. Dies führt zu zahlreichen Problemen bei der Lebensplanung und insbesondere bei der Suche nach einer Unterkunft. Unter diesen Arbeitsbedingungen ist es fast unmöglich, einen Mietvertrag abzuschließen.

Ein Gesetz zur Regelung der Plattformarbeit existiert in Luxemburg noch nicht. Dies öffnet Missbrauch und Ausbeutung Tür und Tor.

Leiharbeit

Leiharbeit ist eine Form der befristeten Erwerbstätigkeit, die im Gegensatz zur Plattformarbeit dem luxemburgischen Arbeitsrecht unterliegt. Die Arbeitnehmer werden einem Unternehmen über eine befristete Zeit zur Verfügung gestellt. Der Arbeitsvertrag wird zwischen der Vermittler-Firma („Intérim“) und dem Arbeitnehmer geschlossen. Die Leiharbeit macht etwa zwei Prozent der Beschäftigung in Luxemburg aus. Sie ist jedoch durch eine hohe Fluktuation gekennzeichnet, die vor allem während der Covid-19-Pandemie zu beobachten war. Seit 2016 werden jährlich fast 400.000 Leiharbeitsverträge abgeschlossen (3). Die Industrie und das Baugewerbe sind traditionell die Hauptnutzer dieser Form von Leiharbeit.

97 Prozent der Zeitarbeitsverträge haben eine Laufzeit von weniger als einem Monat (4). Zeitarbeit wird in vielen kleinen und mittleren Unternehmen als wichtiges Element angesehen, um Arbeitskräftemangel zu begegnen und um zum Beispiel langfristige krankheitsbedingte Ausfälle zu ersetzen. Viele Unternehmen tun ihr Bestes, um gutes Personal zu behalten und bemühen sich um feste Arbeitsverträge. Es besteht jedoch auch hier die Gefahr des Missbrauchs.

Der OGBL warnte kürzlich, dass „Leiharbeitnehmer nicht nur mit schwierigen, sondern auch mit illegalen Arbeitsbedingungen konfrontiert sind“ und verwies auf nicht fristgerecht unterzeichnete Verträge, Verzögerungen oder Versäumnisse bei der Anmeldung des Arbeitnehmers bei der Sozialversicherung, die Nichteinhaltung des sozialen Mindestlohns und die Zunahme einer Akkumulierung von kurzen befristeten Einsatzverträgen (5).

Was Leiharbeiter und Arbeiter der Plattformfirmen gemeinsam haben, ist, dass sie nicht einplanen können, wie hoch ihr Gehalt ausfallen wird, was bei der Lebensplanung und der Wohnungssuche große Schwierigkeiten bereitet.

Unzugänglichkeit zum Wohnungsmarkt

Eine wachsende Anzahl von Menschen finden trotz Arbeit keine Mietwohnung. Einerseits steigen die Mietpreise und anderseits gibt es einen Mangel an Wohnungen in Luxemburg. Viele der Menschen, die in einer Scheinselbständigkeit oder als Leiharbeiter arbeiten, können dem Vermieter nicht genügend Sicherheit bieten, um einen Mietvertrag zu erhalten. Vielen bleibt nichts anderes übrig als ein überteuertes möbliertes Zimmer über einem Café oder in einer Wohngemeinschaft zu mieten. Oft ist es hier nicht möglich, sich bei dem Einwohnermeldeamt der Gemeinde einzutragen.

Doch auch diese Unterkünfte sind immer schwerer zu finden. Der Grund hierfür ist eine zu hohe Nachfrage. Dies führt dazu, dass Menschen nichts anderes übrig bleibt, als im Auto oder auf der Straße zu übernachten. In Luxemburg gibt es keinen Zugang zu sozialen Leistungen ohne Adresse. Ohne Wohnung, keine Meldeadresse. Ohne Meldeadresse keine Hilfe. Ein Teufelskreis. Die einzige Möglichkeit, die diesen Personen bleibt, ist der Kauf einer fiktiven Meldeadresse, um Zugang zu Beschäftigung und Sozialhilfe zu erhalten.

In Luxemburg gibt es keinen Zugang zu sozialen Leistungen ohne Adresse. Ohne Wohnung, keine Meldeadresse. Ohne Meldeadresse keine Hilfe. Ein Teufelskreis.

Unsere Politiker können nicht länger ignorieren, dass es in Luxemburg Menschen gibt, die trotz Arbeit auf der Straße leben müssen. Sie müssen dies mit Nachdruck angehen, da sonst die Gefahr besteht, dass sich dieses Phänomen noch weiter ausbreitet. Statt immer mehr Flexibilisierung in der Arbeitswelt brauchen wir gerade in Krisenzeiten eine Stärkung des gesetzlichen Rahmens. Wir brauchen dringend ein Gesetz, um die Plattformarbeit zu regulieren sowie das Kontrollsystem zur Verringerung des Missbrauchs bei der Leiharbeit zu stärken. Das Thema Arbeitsarmut muss auch im Wahlkampf zur Sprache gebracht, thematisiert und diskutiert werden.

* Die Autorin ist „responsable plaidoyer politique“ bei Caritas Luxemburg.

