Tripartite von 2006: Als man noch kompromissbereit war

Wegen der Coronakrise findet ab Freitag wieder eine große Tripartite statt. Rückblick auf die letzten Verhandlungen und deren Auswirkungen.

Die Corona-Krise wird zweifellos tiefe Narben sowohl in der Welt- wie auch in der luxemburgischen Wirtschaft hinterlassen. Diese können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau abgeschätzt werden. Um dem entgegenzuwirken, findet am Freitag die erste Runde einer großen Tripartite statt. Regierung, Arbeitgeber und Gewerkschaften werden nach Auswegen aus der Krise suchen.

Die letzten Tripartite-Verhandlungen die zu allgemeinen Beschlüssen geführt haben, gingen von Oktober 2005 bis April 2006 ...