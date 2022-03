Die Tripartite tagt am kommenden Dienstag. Die automatische Lohnanpassung könnte ein Diskussionspunkt werden.

Energiepreise

Tripartite tagt am Dienstag

Die Tripartite tagt am kommenden Dienstag. Die automatische Lohnanpassung könnte ein Diskussionspunkt werden.

(TJ) - Die Tripartite tagt am kommenden Dienstag. Das meldet Radio 100,7 am Freitagmorgen. Premier Bettel hatte die Unterredung zwischen Regierung, Patronat und den Gewerkschaften am vergangenen Donnerstag angekündigt, ohne allerdings ein konkretes Datum zu nennen.

Bei dem Treffen will man Maßnahmen für Unternehmen und Privatpersonen treffen, um die, infolge der gestiegenen Energiepreise, gestiegenen Kosten abzufedern.

Was der Index enthält – und was nicht Mietkosten werden eingerechnet, Ausgaben für das Eigenheim nicht. Dennoch ist der Preisanstieg so hoch, dass die nächste Indextranche fällt.

Unter vorgehaltener Hand wurde auch spekuliert, dass man am Index schrauben wolle. Im Vorfeld der Tagung hatten die Gewerkschaften OGBL, LCGB und die Staatsbeamtenvertretung CGFP sich kategorisch gegen eine Manipulierung der automatischen Lohnanpassung ausgesprochen. Nicht zuletzt durch den Ukraine-Krieg wurde die Inflation angeheizt, sie liegt aktuell bei 5,5 Prozent.

