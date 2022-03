Tripartite-Sitzung bereits am Mittwochabend

Die Tripartite trifft sich bereits am Mittwoch zu einer weiteren Verhandlungsrunde. Das geplante Abkommen steht auf wackligen Füßen.

Teddy JAANS Die Tripartite trifft sich bereits am Mittwoch zu einer weiteren Verhandlungsrunde. Das geplante Abkommen steht auf wackligen Füßen.

Das Koordinationskomitee der Tripartite trifft sich schon am Mittwochabend in Senningen zu einer weiteren Sitzung. Premierminister Xavier Bettel hat diese Sitzung am Nachmittag spontan einberufen, nachdem er sich am Morgen mit den Sozialpartnern ausgetauscht hat.

Ursprünglich wollte man sich erst am Donnerstag treffen, am Dienstag war von Gewerkschaftsseite allerdings durchgedrungen, dass man mit dem vorige Woche vorgestellten Abkommen nicht einverstanden sei. Besonders von Seiten des OGBL gibt es Widerstand, hatte doch der Nationalvorstand das Abkommen klar abgelehnt, wie RTL am Dienstag meldete. Auch LCGB und CGFP hatten betont, die Regierung müsse weitere Konzessionen machen.

Geplant war, am Donnerstag die Details zum Abkommen von voriger Woche zu besprechen und festzuhalten. Nach den Bedenken der Salariatsvetreter könnte das ganze Abkommen nunmehr auf der Kippe stehen. Premier Bettel hatte allerdings schon verlauten lassen, dass die Regierung auch bereit sei, einseitig ihre Verantwortung zu übernehmen, sollte keine Einigung zustande kommen. Man darf also gespannt bleiben.

Worum es geht

Index und soziale Gerechtigkeit passen nicht zusammen Der Index verkörpert par excellence das Prinzip der Gießkannenpolitik. Und sorgt nicht für soziale Gerechtigkeit.

Im Großen und Ganzen hatte die Tripartite sich darauf geeinigt, die wahrscheinlich im August fällig werdende Indextranche ins Jahr 2023 zu verschieben. Sollte 2023 eine weitere Tranche erfallen, soll auch diese um ein Jahr verschoben werden. Im Gegenzug sollen die Steuern auf den Kraftstoffen befristet um 7,5 Cent gesenkt werden und bedürftigen Haushalten mit Steuerkrediten unter die Arme gegriffen werden.

