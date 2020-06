Nachdem die Regierung Einzelgespräche mit den Gewerkschaften und den Arbeitgeberverbänden geführt hatte, steht nun fest: Im Juli findet eine große Tripartite statt, um gemeinsam nach Auswegen aus der Krise zu suchen.

Tripartite findet im Juli statt

Danielle SCHUMACHER Nachdem die Regierung Einzelgespräche mit den Gewerkschaften und den Arbeitgeberverbänden geführt hatte, steht nun fest: Im Juli findet eine große Tripartite statt, um gemeinsam nach Auswegen aus der Krise zu suchen.

Es war schon die zweite Gesprächsrunde innerhalb nur eines Monats: Am Mittwoch empfing die Regierung nacheinander die Vertreter der Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbände im Schloss von Senningen, um über die aktuelle Krise zu beraten. Wie schon Mitte Mai zeigten sich die drei Parteien nach den Einzelgesprächen recht zufrieden.

"Konstruktive Gespräche zur Exit-Strategie" Am Donnerstag kamen die Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände in getrennten Gesprächen in Senningen mit der Regierung zusammen, um zu beraten.

Die Arbeitnehmervertreter sind vor allem deshalb zufrieden, weil nun sicher ist, dass die Regierung eine Tripartite-Runde einberufen wird. Damit wurde eine der zentralen Forderungen der Gewerkschaften erfüllt, die sich seit Beginn der Pandemie für Dreierverhandlungen stark gemacht hatten.

Die Regierung hatte dies allerdings zunächst abgelehnt, weil sie es für wenig sinnvoll hielt, mitten im Etat de Crise eine Tripartite abzuhalten. Die Arbeitgeber hatten Dreiergespräche zwar nicht abgelehnt, standen der Forderung der Gewerkschaften zunächst eher skeptisch gegenüber, willigten am Mittwoch dann aber offensichtlich vorbehaltlos ein.

Im Anschluss an die Gespräche hat Premier Xavier Bettel (DP) am Mittwoch gegenüber den wartenden Journalisten offiziell bestätigt, dass im Sommer eine Tripartite stattfinden wird. Ein genaues Datum wollte der Regierungschef noch nicht nennen. Man kann aber davon ausgehen, dass die Verhandlungsrunde zwischen Gewerkschaften, Arbeitgebern und Regierung noch im Juli stattfinden wird.

Beschäftigung, Finanzen und soziale Absicherung

Themen der Unterredungen waren die Lage am Arbeitsmarkt, die Staatsfinanzen und die Situation bei den Sozialversicherungen. LCGB-Präident Patrick Dury war erleichtert, dass die Lage am Arbeitsmarkt nicht ganz so dramatisch ist, wie zunächst befürchtet. Dass der Lockdown nicht noch schlimmere Spuren hinterlassen hat, führt Dury auf die erweiterte Kurzarbeiterregelung zurück.

Nach den bilateralen Gesprächen zeigten sich Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter recht zuversichtlich. Foto: Gerry Huberty

Ihm ist es daher besonders wichtig, dass Gewerkschaften, Arbeitgeber und Regierung sich bereits am Dienstag bei einer informellen Sitzung des Konjunkturkomitees auf eine Verlängerung der Maßnahme bis Ende des Jahres verständigt hatten. Details zu dieser Sitzung nannte Dury am Mittwoch nicht, nur so viel: Entlassungen sollen generell nicht möglich sein, wenn ein Betrieb Kurzarbeit beantragt. Nur in einigen wenigen Sektoren, wie etwa der Gastronomie-Branche sollen Kündigungen möglich sein.

Kritik an der geplanten Neuregelung der Kurzarbeit Mit dem Ende des Etat de crise läuft die Übergangsregelung bei der Kurzarbeit aus. Es muss ein neuer Modus Vivendi gefunden werden - doch nicht jeder ist mit den Vorschlägen der Regierung zufrieden.

Die Verlängerung der Kurzarbeit verschafft den Verhandlungspartner nun eine kleine Verschnaufpause. LCGB-Chef Dury hofft nun, dass bei der Tripartite-Runde im Sommer weitere Lösungen gefunden werden, um die sich abzeichnende Wirtschaftskrise etwas abzufedern. In den nächsten sollen die Sozialpartner ihre Vorschläge zu den verschiedenen Themen unterbreiten.









Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.