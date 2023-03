Die Stimmung war immer wieder gekippt. Doch nach einem einzigen Verhandlungstag gelang es der Tripartite auf eine Einigung zu kommen.

Nach fast acht Verhandlungsstunden

Tripartite-Einigung: Ein teures Paket „im Interesse von uns allen“

Florian JAVEL Die Stimmung ist immer wieder gekippt. Doch nach einem einzigen Verhandlungstag gelang es der Tripartite auf eine Einigung zu kommen.

Nach ungefähr acht harten Verhandlungsstunden ist es am Freitagabend zu einer Einigung zwischen Sozialpartnern und Regierung gekommen. Die Stimmung sei dabei immer wieder „hin und her gekippt“ sagen Gewerkschaftsvertreter nach der Tripartite-Runde. Am Ende wurde eine Lösung gefunden, „die im Interesse von uns allen ist“, sagte Premierminister Xavier Bettel (DP) bei der Vorstellung des Tripartite-Beschlusses.

Es sei kein billiges Paket, auf das sich die Tripartite-Runde geeinigt habe, kommentierte Finanzministerin Yuriko Backes (DP), es sei aber „verantwortungsvoll, realistisch und solidarisch“. 500 Millionen Euro soll das Maßnahmenpaket pro Jahr bis Ende 2024 den Staat kosten.

Die Sozialpartner rühmten sich damit, ihre Hauptforderung teilweise umgesetzt zu haben: die Anpassung der Steuertabelle an die Inflation ab 2024 um zweieinhalb Indextranchen. Es sei „eine gute Einigung“. „Unsere Priorität wurde erfüllt: Arbeitsplätze, Existenzen und die Kaufkraft der Menschen zu erhalten“, sagte LCGB-Präsident Patrick Dury. Das Patronat sei ebenso über die Einigung erfreut, teilte UEL-Präsident Michel Reckinger mit: „Wir können garantieren, dass zwischen den Indextranchen künftig acht bis neun Monate liegen werden. Das gibt den Betrieben im Land Planbarkeit.“

Teilweise Anpassung der Steuertabelle an die Inflation

Knackpunkt der Verhandlungen war vor allem die Diskussion rund um die Anpassung der Steuertabelle an die Inflation - eine Maßnahme, die von den Gewerkschaften im Zuge von bilateralen Gesprächen diese Woche gefordert wurde. Schlussendlich haben sich die Verhandlungspartner darauf geeinigt, die Steuertabelle ab 1. Januar 2024 um zweieinhalb Indextranchen anzupassen. Um die zwei Index-Tranchen, die 2023 fällig wären, andererseits zu kompensieren, sollen diese 2023 rückwirkend ab dem 1. Januar in Form eines Steuerkredites ausbezahlt werden. Ein Mittelweg, nachdem die Sozialpartner im Zuge der Verhandlungen eine Anpassung um vier Tranchen verlangt hatte.

Ebenso soll ab 2024 ein Steuerkredit „Klima“ eingeführt werden, um die CO₂-Steuer zu kompensieren.

OGBL-Präsidentin Nora Back bereute, dass aus der Anpassung kein Automatismus werde und „der politische Wille gefehlt hat“, allerdings werde dies weiterhin ein Anliegen der Gewerkschaften bleiben.

Vonseiten des Patronats kann ebenso ein Teilerfolg gefeiert werden. Wie im Rahmen der letzten Tripartite-Runde im September entschieden, soll die dritte Index-Tranche, die 2023 im Oktober fällig werden könnte, von der Regierung kompensiert werden. Dies soll über die „Mutualité des employeurs“ geschehen, kündigte Premier Xavier Bettel an, ohne näher auf die technische Umsetzung der Kompensierung einzugehen. Die dritte Index-Tranche soll zudem nicht nur bis Ende des Jahres kompensiert werden, sondern bis zum 31. Januar 2024.

4 Eine Einigung zwischen Regierung und Sozialpartnern kam gegen 18 Uhr zustande. Foto: Gerry Huberty

Inflationssenkende Energie-Maßnahmen sollen um ein Jahr verlängert werden

Was das Phasing-Out der Energiemaßnahmen aus vorigen Tripartite-Runden angeht, so sollen diese um ein Jahr verlängert werden: sowohl Gas- und Strompreisbremse als auch die Energieprämie für Empfänger der Teuerungszulage bis zum 31. Dezember 2024. Wäre dies nicht der Fall, könnte die Inflation ab 2024 statt 2,8 Prozent bei 4,2 Prozent liegen, gab Premier Bettel zu bedenken. Weswegen sich die Tripartite-Runde für eine Verlängerung entschieden hat. Wegfallen wird allerdings die Senkung der Mehrwertsteuer um ein Prozent, die bei der letzten Tripartite entschieden wurde.

Ein Anliegen der Regierung war es bei dieser Tripartite-Runde zudem, die Wohnungskrise nicht aus den Augen zu verlieren und der Fortsetzung der aktuellen „Negativspirale“ entgegenzuwirken. So soll unter anderem der „Bëllegen Akt“ von 20.000 Euro auf 30.000 Euro angehoben und das Absetzen von Schuldzinsen von 2.000 Euro auf 3.000 heraufgesetzt werden - das rückwirkend ab dem 1. Januar 2023. Zudem soll es zu einer Anhebung des Steuerfreibetrags auf Mieteinnahmen, der aktuell bei 50 Prozent liegt, auf 70 Prozent kommen.

In puncto Energiewende soll ein weiterer Anreiz geschaffen werden, damit Menschen in Photovoltaik investieren. Bis dato konnten Besitzer von Photovoltaikanlagen bis zu zehn Kilowattstunden produziertem Strom von der Steuer absetzen, künftig sollen es bis zu 30 Kilowattstunden sein.

Paukenschlag kurz vor Halbzeit: Verhandlungen unterbrochen

Trotz der Einigkeit, die bei der Vorstellung des Maßnahmenpakets von der Tripartite-Runde gezeigt wurde, kam es immer wieder zu Unterbrechungen. Kurz vor 17 Uhr kam es zum Paukenschlag. Die Verhandlungen wurden unterbrochen, damit die Regierung sich untereinander beraten konnte. OGBL-Präsidentin Nora Back bestätigte den Medienvertretern gegenüber, die Regierung habe die Anpassung der Steuertabelle um eine Index-Tranche vorgeschlagen. Die Sozialpartner seien mit dem Vorschlag nicht zufrieden. „Wir haben acht vorgeschlagen, denn von 2017 bis Ende 2022 wären acht Tranchen fällig.“

Die Regierung habe den Vorschlag der Sozialpartner allerdings abgelehnt. Diese wolle nicht mehr als den zur Verfügung stehenden finanziellen Spielraum von 500 Millionen Euro ausgeben. Eine Anpassung der Steuertabelle um eine Tranche würde rund 120 Millionen Euro kosten und die Forderung der Sozialpartner würde den Rahmen des finanziellen Spielraums sprengen.

Die Sozialpartner hätten darauf der Regierung einen Gegenvorschlag gemacht: eine Anpassung der Steuertabelle um vier Index-Tranchen. Auf die Frage, wie flexibel die Regierung zu dem Zeitpunkt der Verhandlungen gewesen sei, gab Back zu dem Zeitpunkt zu verstehen: „Klar ist, dass noch alles passieren kann. Wir warten jetzt auf eine Antwort der Regierung.“

Harte Verhandlungen seit Nachmittag

Gegen Mittag hieß es aus Verhandlungskreisen, dass erst im Laufe des Nachmittags die harten Verhandlungen beginnen würden. Am Vormittag hätten die Gewerkschaften der Regierung ihre Forderungen vor versammelter Runde nochmal präsentiert. Gegen 14 Uhr zogen sich Gewerkschaften und Patronat zurück, um sich untereinander zu beraten und den ersten Vorschlag, der von der Regierung formuliert wurde, zu diskutieren. Es war eine lange Absprache, denn zwischenzeitlich hielten sich Regierungsvertreter über eine Stunde hinter den geschlossenen Türen des Verhandlungsraums auf.

Der erste Vorschlag, der von Premierminister Bettel (DP) den Sozialpartnern unterbreitet wurde, beinhaltete die inflationssenkenden Maßnahmen aus vergangenen Tripartiten um drei Monate zu verlängern. Zudem habe die Regierung den Sozialpartnern vorgeschlagen, die Steuertabelle um eine Index-Tranche anzupassen.

Kurz vor 16 Uhr dann der Wechsel. Regierung rein, Gewerkschaften raus. Nach 20 Minuten ging es mit den Verhandlungen vor versammelter Runde weiter. Aus Verhandlungskreisen hieß es zu dem Zeitpunkt: Es kann noch länger dauern.

„Die kalte Progression muss aus der Welt geschaffen werden“

Der Vorschlag, die Steuertabelle an die Inflation anzupassen, geht vor allem auf die Gewerkschaften zurück, die im Vorfeld der Tripartite bilaterale Gespräche gefordert hatten, um der Regierung ihre Forderung vorzulegen. OGBL-Präsidentin Nora Back hatte zudem vor Tripartite-Beginn in einem RTL-Radiointerview wiederholt, die kalte Progression „gehört aus der Welt geschaffen“, es handle sich dabei um eine „versteckte Steuererhöhung“. „Das muss aufhören“, fordert Back.

Eine Anpassung der Steuertabelle an die Inflation müsse so schnell wie möglich kommen und würde vor allem der Mittelschicht entgegenkommen und den Kaufkraftverlust der Bürger, der durch die Inflation entsteht, kompensieren.

Arbeitgebervertreter hatten noch vor der Tripartite gegenüber dem „Luxemburger Wort“ geäußert, „keine roten Linien und keine Forderungen“ zu haben.

