Tripartite: "Der Premier wollte Resultate"

Annette WELSCH Arbeitsminister Dan Kersch stellt im Detail die zwölf Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit vor, die bei der Tripartite beschlossen wurden.

Premierminister Xavier Bettel (DP) war im Parlament, wo seine Erklärung vom Mittwoch debattiert wurde, Nachhaltigkeitsminister François Bausch (Déi Gréng) bereitete die sektorielle Tripartite in der Luftfahrt, vor allem der Luxair vom kommenden Dienstag vor. So war es gestern an Arbeitsminister Dan Kersch (LSAP), allein im Detail die Maßnahmen vorzustellen, die bei der Tripartite von der Regierung vorgeschlagen und von den Sozialpartnern gut geheißen wurden.

"Der Sozialdialog lebt in Luxemburg entgegen dem, was behauptet wird", betonte Kersch eingangs. Es war ihm auch wichtig darauf hinzuweisen, dass unter Sozialpartnern während der Krise viel miteinander gesprochen und entschieden wurde - bilateral, aber auch zu dritt. So die Bestimmung, dass niemand in der Kurzarbeit unter den Mindestlohn fallen darf oder die Regeln zum Kündigungsschutz sowie zu den Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz am Arbeitsplatz.

Regierung wollte die Tripartite und hat sie gut vorbereitet

"Wenn die Arbeitslosigkeit steigt, dann muss die Regierung mit den Sozialpartnern zusammenkommen, so steht es im Gesetz. Die Regierung wollte die Tripartite, sie kam nicht auf Druck der Gewerkschaften zustande", berichtigte der Arbeitsminister die Darstellung der Syndikate.

Man wollte mit der Tripartite vor allem Vertrauen bilden und habe sie auch von Regierungsseite her gut vorbereitet. "Der Premier wollte Resultate und so konnten wir uns schnell mit den Sozialpartnern auf die verschiedenen Maßnahmen einigen", sagte Kersch.

Die Latte nicht zu hoch gehängt

Es sollte konkret auf eine dramatische Situation reagiert werden.

Er gab auch zu, dass man strittige Themen bewusst vermeiden wollte und sich deswegen auf die Arbeitslosigkeit beschränkte. "Wir wollten die Latte nicht so hoch legen, dass wir nicht darüber kommen. Es sollte konkret auf eine dramatische Situation reagiert werden."

Dass Themen bleiben, bei denen die Interessen auseinandergehen, sei ihm klar. Dennoch ließ er die Vorwürfe der Gewerkschaften, dass über Staatsfinanzen, Steuern und Sozialversicherung nicht geredet wurde nicht gelten. "Bei der Tripartite bekannte sich die Regierung deutlich dazu, keine Austeritätspolitik anzustreben. Es hat auch noch kein einziger Minister von Steuererhöhungen gesprochen."

Die Steuerreform kommt

Die Steuerreform, an der bereits gearbeitet wurde, werde derweil durchgezogen. Allerdings werde sie nun angepasst. "Die Regierung muss Kassensturz machen und aufgrund der Neuberechnungen schauen, wie viel Spielraum besteht", erklärte er. Allein der Fonds pour l'emploi habe 1,9 Milliarden ausgegeben, 700 bis 800 Millionen sind es in normalen Jahren.

Auch der Sozialminister werde Kassensturz machen und dann schauen, was aus dem Staatsbudget zurück an die CNS fließen muss, stellte er in Aussicht. "Was ist die Kurzarbeit anderes als die Stärkung der Kaufkraft?", fragte er und konterte so die Gewerkschaftsforderung, dass die Kaufkraft erhöht werden müsse.

Die zwölf Maßnahmen 1. bis 3. betreffen bereits bestehende Maßnahmen der Adem, die lediglich angepasst werden. Die Aide à l'embauche d'un chômeur âgé, die ab 45 Jahren galt, gibt es jetzt schon ab 30. Der Arbeitgeber bekommt dann ein Jahr lang die Sozialbeiträge erstattet - ab dem Alter von 45 Jahren sind es zwei Jahre, ab 50 Jahren fünf Jahre oder bis zur Pensionierung. Das Berufsbildungspraktikum (Stage de professionnalisation), das bislang ab 30 Jahren galt, wobei der Arbeitgeber keine Kosten hat, denn der Praktikant erhält Arbeitslosengeld plus einen Ergänzungsbetrag von 347 Euro, gilt für jedes Alter. Auch beim Wiedereinstiegsvertrag (Contrat de réinsertion-emploi) wird die Altersgrenze von 45 auf 30 abgesenkt, der Arbeitgeber bekommt dann die Hälfte des auszuzahlenden Mindestlohns erstattet. 4. Betriebe, die einen Lehrling annehmen und ausbilden bekommen eine einmalige Prämie. 1 500 bis 3 000 Euro sind im Gespräch, die über das Bildungsministerium laufen - es soll auch rückwirkend die Lehrtätigkeit von Betrieben honoriert werden. 5. 2 000 Euro erhält eine Person, die einen Betrieb gründet (aide à la création d'entreprise). 6. und 7. Der Staat agiert als Arbeitgeber: Ab September sollen die 1 700 Stellen im öffentlichen Dienst, die bereits freigeschaltet sind auch ausgeschrieben werden. 300 zusätzliche OTI-Plätze (Occupation temporaire indemnisée) beim Staat werden eingerichtet, die mit einer Ausbildung verbunden werden. 8. Die Sozialpartner werden im Comité permanent du travail et de l'emploi (CPTE) über die fünf im Koalitionsprogramm festgehaltenen arbeitsrechtlichen Projekte sprechen, wie der Reform des Plan de maintien dans l'emploi, die Einführung des Rechts auf Weiterbildung, die Reform der Sozialplan- sowie der Leiharbeitgesetzgebung und die Konkursrechtsreform. 9. Ein Skillsdësch um die Minister Kersch und Claude Meisch (DP, Bildung) mit den Sozialpartnern befasst sich mit den Kompetenzen, der Grundausbildung, aber auch der beruflichen Weiterbildung. 10. Die OECD soll eine Studie zu den Skills und Kompetenzen in Luxemburg anfertigen. 11. Die Minister Bausch, Marc Hansen (DP, öffentlicher Dienst) und Franz Fayot (LSAP, Wirtschaft) bilden eine Task Force, um über große Infrastrukturprojekte und Betriebsansiedlungen, wie Google zu sprechen: Sind sie gewollt und beschleunigt man die Prozeduren dafür? 12. Das Comité de suivi der Adem wird reaktiviert, um ein Monitoring der Adem-Instrumente durchzuführen.





