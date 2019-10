Der ehemalige Differdinger Bürgermeister Roberto Traversini tritt nun auch von seinem Mandat als Deputierter zurück.

Traversini tritt als Abgeordneter zurück

Der zurückgetretene Differdinger Bürgermeister Roberto Traversini legt im Nachgang der "Gartenhaus-Affäre" auch sein Abgeordnetenmandat nieder. Das verkündete Traversini am Mittwochmorgen in einem offenen Brief.

Er habe "Gelegenheit gehabt, über die Dinge nachzudenken, die breit und intensiv in der Öffentlichkeit diskutiert wurden", so Traversini. Er wolle mit einem Rücktritt von seinem Mandat seiner Fraktion ermöglichen, "die ökologische und soziale Erneuerung unseres Landes konsequent weiterführen [zu] können". Denn die Herausforderungen, die zu bewältigen seien, bräuchten "volle Konzentration und Energie".

Traversini schließt seinen Brief :"Was ich gemacht habe, kann ich nicht rückgängig machen. Aber ich will mich dafür entschuldigen."

