Tous Français

Il y a cinq ans avait lieu l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo. La France face à la terreur a tremblé, mais elle n'a pas changé.

Des milliers de Français en ces jours de janvier 2015 furent dans la rue, dans un corps à corps visant à vérifier leur intégrité et leur cohésion, à prendre la mesure de ce qui leur était commun après une tuerie dont la force de commotion, par la cible qu’elle visa et les victimes qu’elle fit, laissait craindre qu'ils ne seraient plus dès lors ce qu'ils étaient.



Car des milliers d'entre eux ces jours-là furent Charlie, et la ferveur avec laquelle ils clamèrent leur allégeance laissait entendre que d'autres Français ne l'étaient pas, n'étaient pas Charlie, atterrés certes par le massacre de ses journalistes mais rétifs à la liberté qu'ils incarnaient – une liberté volontiers outrancière, très française mais pour une partie seulement des Français, d'autres estimant que la violence aura été une réponse radicale à une irrévérence pareillement radicale.

Le drame allait-il diviser la France après l'avoir meurtrie dans ses chairs? Soyons d'emblée rassurés: les Français n'ont pas changé. Disons que, de ce drame, la France n'est pas sortie plus désunie, ou plus disparate qu'elle ne l'était déjà. En janvier 2015, une partie d'elle manifestait pour la liberté d'expression et, par-delà, clamait son attachement à la cohabitation plurielle, mais le 6 décembre avait lieu le premier tour des élections régionales, et les Français – une partie des Français – permettaient au Front national de récolter plus de 27 % des voix au niveau national, ce Front qui incarne et propage tout ce que les Charlie avaient dénoncé.



Aujourd'hui, cinq ans après la tragédie, Le Pen est à même encore de briguer le pouvoir suprême, mais ce n'est pas aux tueurs que l'on doit la pérennité de l'extrême droite, et celle-ci n'a pas tiré profit – ou si peu – des effets pervers que l'islamisme radical a générés. Les tueurs ont manqué leur objectif, si celui-ci consistait à dresser plus encore une France contre l'autre. La France ne s'est pas reniée dans ses fondements. La liberté d'expression y est intacte, l'insolence aussi, qui amuse les uns, qui exaspère les autres, mais dont le principe est cher à tous. Et ce pays certes divisé ne s'est pas pour autant déchiré: il ne s'est pas cabré contre ses «concitoyens étrangers», il n'a pas répudié un islam qui n'a rien perdu de sa légitimité, et l'islam pour sa part, sauf ses brebis galeuses, n'a pas réfuté son ancrage hexagonal. Les tueurs enfin ont raté l'État de droit qui précisément permet la cohabitation: quelques démocrates se sont inquiétés des latitudes nouvelles dont le droit s'est doté, mais la France ne vit pas en état d'exception.



Dira-t-on que sous une placidité de surface se cache un désarroi que l'on voudrait occulter ou refouler? Que les assassins «in fine» ont réussi une dissémination de la peur et la prolifération des maux qu'elle engendre? Cela même n'est pas sûr. Le terrorisme génère une inquiétude diffuse, un sentiment de vulnérabilité voire d'impuissance, mais jamais pour l'heure ce sentiment n'a débouché sur une sidération à partir de quoi la collectivité aurait abdiqué ce qui la définit.



Il appartient aux médias désormais, qui pour leur part se sont laissé durablement intimider par l'épisode Charlie, de se montrer à la hauteur de leurs lecteurs. L'exemple donné par le New York Times, qui a décidé d'arrêter toute publication de dessins de presse dans les pages de son édition internationale, après une polémique liée à une caricature jugée antisémite, est à cet égard un exemple à ne pas suivre.