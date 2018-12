Im politischen Theater bedienten sich im zurückliegenden Jahr eine Reihe von vermeintlichen Hauptakteuren einer Sprache, die die Prädikate populistisch und simplistisch verdient.





Auch in diesem zu Ende gehenden Jahr haben Katastrophen und Konflikte die Lufthoheit in den Medien – und in der Öffentlichkeit – behaupten können. Stellvertretend für sämtliche schlimmen Schlagzeilen seien die kriegsbedingte humanitäre Krise im Jemen erwähnt und die Tsunami-Tragödie in Indonesien, die sich zu den Dauerkonflikten von Afrika bis Afghanistan gesellen.



Bei derart viel Finsternis haben es Lichtblicke schwer – obwohl es sie 2018 gab: Handschlag zwischen Nordkorea und Südkorea sowie zwischen Kim und Trump, Versöhnungsprozess zwischen Eritrea und Äthiopien, Beilegung des Namensstreits zwischen Griechenland und Mazedonien ...