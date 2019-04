Frans Timmermans, Spitzenkandidat der EU-Sozialdemokraten, war am Dienstag zu Besuch in Luxemburg. Der Niederländer zeigte sich kämpferisch.

Timmermans auf Wahlkampftour in Luxemburg

Patrick BESCH Frans Timmermans, Spitzenkandidat der EU-Sozialdemokraten, war am Dienstag zu Besuch in Luxemburg. Der Niederländer zeigte sich kämpferisch.

Passend zum Hoch der Sozialdemokraten bei den rezenten Wahlen in Europa - in Schweden, Finland und Spanien haben die sozialistischen Parteien Erfolge gefeiert - präsentierte sich der Himmel über Luxemburg dem hohen Besuch aus den Niederlanden in Höchstform. Unter strahlender Sonne und blauem Himmel stellte Frans Timmermans, Spitzenkandidat der Europäischen Sozialdemokraten bei den kommenden EU-Wahlen, seine Vision Europas vor.

Empfangen wurde Timmermans in Belair vom luxemburgischen Chefdiplomaten. "Bonjour Jean National", rief er freundlich. Beide begrüßen sich mit einer freundschaftlichen Umarmung, ehe das Gespräch sofort über das Weltgeschehen übergeht. Mal unterhalten sich beide auf Französisch, mal auf Deutsch. Timmermans beherrscht sieben Sprachen und war selbst Außenminister seines Landes.



Soziale Dimension stärken

"Eine Persönlichkeit wie dich als Spitzenkandidat zu haben, ist eine außergewöhnliche Chance", so die lobenden Worte Jean Asselborns für Timmermans. Der Außenminister lobte den Niederländer, der zurzeit auch Mitglied in der Europäischen Kommission ist, vor allem für dessen Einsatz gegen die Mitglieder, die gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen.

Für Frans Timmermans muss die EU ihre soziale Dimension wieder stärken. "Ich habe in diesem Wahlkampf eine Reihe von Mitgliedsländern besucht. Überall sind die Sorgen der Menschen die gleichen. Es ist die Aufgabe der Sozialdemokraten, die Menschlichkeit in Europa wieder zu stärken."

Brexit und EU-Wahlen: Marc Angel und Manfred Weber im Interview Brexit und EU-Wahlen: Zwei Themen, die aktuell die Presse dominieren. Marc Angel und Manfred Weber befassten sich mit ihnen.

Zu den zentralen Herausforderungen zählt der Niederländer ein europaweiter Mindestlohn, bezahlbaren Wohnraum, gesunde Arbeitsbedingungen, aber auch Steuergerechtigkeit. "Es ist kein Zufall, dass ich hier in Luxemburg fordere, dass jeder, und vor allem die großen Unternehmen, ihre Steuern zahlen müssen", so Timmermans.



Auch in der Lösung der Wohnungsnot sieht er die EU gefordert. "Hier kann Europa unmittelbar zeigen, dass es gerecht und nachhaltig ist."

Schicksalswahl

Zum Schluss seiner Rede gab sich Timmermans kämpferisch: "Es besteht für uns Sozialdemokraten die Chance, genauso wie in Luxemburg, eine progressive Mehrheit im Parlament zu erhalten. Es ist nicht gut für eine Demokratie, wenn immer nur eine Partei, die EVP, an der Macht ist." Die anstehenden EU-Wahlen charakterisierte er für die Christdemokraten in Europa als Schicksalswahl, besonders, was ihre Stellung gegenüber den rechten, populistischen und identitären Parteien angeht.