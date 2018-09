Tilly Metz, die neue Abgeordnete von Déi Gréng im EU-Parlament fordert eine stärkere Kohärenz in der europäischen Umweltpolitik. Sie hat nur wenige Monate, um ihre Vision umzusetzen. Im Mai schon wird ein neues Parlament gewählt.

Politik 2 Min.

Tilly Metz präsentiert europäische Vision

Glenn SCHWALLER Tilly Metz, die neue Abgeordnete von Déi Gréng im EU-Parlament fordert eine stärkere Kohärenz in der europäischen Umweltpolitik. Sie hat nur wenige Monate, um ihre Vision umzusetzen. Im Mai schon wird ein neues Parlament gewählt.

Für Tilly Metz war es die erste Pressekonferenz, seit sie vor drei Monaten für den nach Luxemburg zurückgekehrten Claude Turmes ins Europaparlament nachgerückt ist. Dabei hat die Grünen-Politikerin ihre Prioritäten in der Europapolitik vorgestellt, in denen vor allem die Themen Nachhaltigkeit, Inklusion und Tierschutz eine zentrale Rolle spielen.



Die ehemalige Bürgermeisterin von Weiler-la-Tour, die sich selbst als starke Pro-Europäerin bezeichnet, kann dem aktuellen InvestEU-Programm, dem Nachfolger des Juncker-Plans, zwar sehr viele positive Aspekte abgewinnen, sieht dennoch eine Reihe von Verbesserungsmöglichkeiten. Gerade in den Bereichen der Klimaneutralität, der Forschung sowie der Stärkung von Tierrechten gebe es noch reichlich zu tun.



Wunsch nach Reformen



Des Weiteren fordert Metz eine Reform der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), die äußerst ineffizient sei. Damit sich dies in Zukunft ändere, müsse der Fokus stärker auf die Sicherung der Artenvielfalt, die Entwicklung ländlicher Regionen sowie auf eine Ausdehnung von Tierrechten gelegt werden. So setzt sie sich beispielsweise für eine Reduzierung von Nutztiertransporten und die Förderung von mobilen Schlachthöfen ein. Auch Tierversuche lehnt die Politikerin ab. Deren Zweckmäßigkeit sei nach neustem Stand der Forschung ohnehin umstritten, da die Erforschung menschlicher Krankheiten sich nicht eins-zu-eins auf Tiere übertragen lasse.



Die neue EU-Abgeordnete will sich für eine Reduzierung von Nutztiertransporten und die Förderung von mobilen Schlachthöfen einsetzen. Foto: Guy Jallay

Ein weitere Forderung besteht darin, keine öffentlichen EU-Gelder mehr für Projekte auszugeben, die nicht im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens sind. Bis spätestens 2034 sollten auch alle GAP-Zahlungen auf Nachhaltigkeits-Kriterien basieren. In der Übergangsphase sollten Betriebe, die geringere Standards einhalten, dementsprechend auch weniger Geld erhalten.

Plastikverbrauch muss reduziert werden



Lob gab es für die Plastikstrategie der EU-Kommission. Aktuell verbrauchen Europäer rund 25 Millionen Tonnen Kunststoff jährlich. "Das ist zu viel", betonte Metz. Trotz der Anstrengungen der vergangenen Jahre gebe es noch viel zu tun. "Aktuell wird nur 30 Prozent des Plastiks recycelt, da ist noch Luft nach oben", so die Abgeordnete weiter.

In der Steuerpolitik beklagte die Politikerin von Déi Gréng, dass Luxemburg noch immer als Steueroase angesehen werde. Schließlich habe sich in den vergangenen Jahren viel getan. Nun stünden auch andere Staaten in der Verantwortung. Auf Nachfrage hin befürwortete sie auch eine europäische Digitalsteuer. Es könne nicht sein, so Metz, dass Internetriesen wie Facebook oder Google mit den Inhalten und Ideen von Anderen soviel Geld verdienen. Dennoch dürfe am Ende nicht der Nutzer die Kosten tragen.