Der Bildungsminister gibt am Morgen Details über Programmänderungen für die Abschlussklassen. Nach den Ferien öffnen die Schulen wieder - es wird aber lokale Anpassungen geben. Alle Infos im Liveticker.

Ticker: Schulen öffnen nach den Fastnachtsferien

Nachrichtenticker zur Corona-Lage

Pressekonferenz um 11 Uhr

Am Freitagmorgen tritt Bildungsminister Claude Meisch vor die Offentlichkeit. Er wird alle Wahrscheinlichkeit die geplante Kürzung um 15 Prozent der Programme für die Abschlussklassen erläutern. Interne Dokumente aus dem Erziehungsministerium deuten in diese Richtung. Mit diesen Maßnahmen will man den pandemiebedingten Ausfällen und Fehlzeiten Rechnung tragen.

