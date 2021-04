Am Donnerstag werden 211 neue Covid-Fälle bei 9.418 Tests gemeldet. Zwei Menschen sind verstorben, 4.561 wurden geimpft.

Ticker: Pressekonferenz mit Bettel und Lenert um 15 Uhr

Nachrichtenticker zur Corona-Lage

Die Redakteure des „Luxemburger Wort“ informieren sie an dieser Stelle zeitnah und kurz über neue Entwicklungen in der Corona-Pandemie.

Luxemburg und die Welt: Hier finden Sie alle wichtigen Corona-Zahlen im Überblick.

Pressekonferenz um 15 Uhr

Premierminister Xavier Bettel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert treten am Freitagnachmittag um 15 Uhr vor die Presse, um über die Beschlüsse des Ministerrates, der am Morgen tagt, zu informieren. Unter anderem werden sie aller Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls zur Möglichkeit, sich auf einer zweiten Impfliste für Freiwillige einzutragen Details bekannt machen. Verfolgen Sie die Ausführungen an dieser Stelle wie gewohnt im Livestream und zeitnah zusammengefasst im Ticker.

