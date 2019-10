Wort.lu berichtete live von der Parlamentssitzung am Mittwoch. Thema war die Rede zur Lage der Nation von Xavier Bettel.

Ticker-Nachlese: Schlagabtausch in der Chamber

Jörg TSCHÜRTZ

Die Rede zur Lage der Nation am Dienstag dauerte 52 Minuten, die Debatten am Mittwoch darüber zogen sich von 9 Uhr bis in die Abendstunden hin. Von der Opposition hagelte es wie erwartet Kritik. Von „keine konkreten Aussagen“ bis hin zu „inhaltlich substanzlos“ lauteten die Vorwürfe von CSV, ADR, Déi Lénk und der Piraten. In der Casier-Debatte fordern die vier Parteien die Einsetzung einer Spezialkommission.

Die Vertreter der Mehrheit ließen sich von der Kritik der Opposition nicht beeindrucken und stärkten Premier Bettel und der Regierung den Rücken. Die Redner widmeten sich vor allem dem Klima- und Umweltschutz und bescheinigten der Regierung, schon viel auf den Weg gebracht zu haben. Besonders die Grünen aber machten deutlich, dass sie sich zusätzliche Anstrengungen von der Koalition erwarten, ganz besonders in der Steuerreform.