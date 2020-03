Am Sonntag wurden die Krankenhäuser mit Schutzmaterial beliefert. Gesundheitsministerin Lenert informiert am Montag über das Gesundheitswesen in Krisenzeiten.

Ticker: Materiallieferungen am Sonntag, Pressekonferenz um 15 Uhr

