Um 11 Uhr tritt der Sportminister am Donnerstag vor die Kameras . Alle Details im Ticker.

Politik 1

Ticker: Kersch informiert zum Sportwesen

Um 11 Uhr tritt der Sportminister am Donnerstag vor die Kameras . Alle Details im Ticker.

Am Donnerstag um 11 Uhr tritt Sportminister Dan Kersch vor die Presse und erklärt, wie sportliche Aktivitäten während der kommenden Wochen ausgeübt werden können. Wir halten Sie an dieser Stelle per Livestream und Ticker auf dem Laufenden.

Livestream (ab 11 Uhr):

Liveticker:





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.