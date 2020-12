In Luxemburg wurden am Montag 12.15 Uhr die ersten Personen geimpft. Auch in Belgien haben derweil die Impfungen begonnen. Alle Details im Ticker.

Ticker: Impfstart auch in Belgien

Liveticker:





