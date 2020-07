Die Lage in den besonders von Corona besonders betroffenen Regionen Barcelona und Lleida entspannt sich. Am Mittwoch ist in Luxemburg eine weitere Person an den Folgen von Covid-19 gestorben. Alle weiteren Infos im Ticker.

Ticker: Entspannung in Spaniens Corona-Hotspots

Die Lage in den besonders von Corona besonders betroffenen Regionen Barcelona und Lleida entspannt sich. Am Mittwoch ist in Luxemburg eine weitere Person an den Folgen von Covid-19 gestorben. Alle weiteren Infos im Ticker.

Liveticker:







Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.