Am Montag verstarben sieben weitere Personen in Luxemburg in Verbindung mit Covid- 19. 533 Neuinfektionen waren zu verzeichnen. Alle Infos im Ticker.

Ticker: 533 Neuinfektionen, sieben weitere Todesfälle

Am Montag verstarben sieben weitere Personen in Luxemburg in Verbindung mit Covid- 19. 533 Neuinfektionen waren zu verzeichnen. Alle Infos im Ticker.

Liveticker:









Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.