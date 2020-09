In ihrem Wochenrückblick erklärt die Santé, dass 150 der insgesamt 288 Fälle, die in der vergangenen Woche registriert wurden, in Verbindung mit Auslandsreisen entstanden. Alle Infos im Liveticker.

Ticker: 52 Prozent der Neuinfektionen bei Auslandsreisen

