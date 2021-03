Ticker: 351 Corona-Fälle in Luxemburger Schulen

In der ersten Woche nach den Karnelvalsferien wurden 351 positive Coronavirus-Fälle in den Schulen in Luxemburg registriert. Der Großteil dieser Infektionen betrifft Schüler.

